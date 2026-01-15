큐렉소, 인공관절 수술로봇 베트남 품목허가

의료로봇 전문기업 큐렉소는 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트'가 베트남 보건부 산하인프라 및 의료기기 관리국(IMDA)으로부터 품목허가를 획득했다고 15일 밝혔다.

큐렉소는 이번 품목허가를 계기로 동남아시아 의료 시장 진출을 본격화할 계획이다. 베트남은 의료로봇 시장 성장 가능성이 높은 지역으로 평가받는다.

인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트' (사진=큐렉소)

큐비스-조인트는 무릎 인공관절 수술에서 3차원 수술 계획과 로봇 기반 정밀 절삭을 통해 수술 정확도를 높이고 환자 맞춤형 수술을 돕는 인공관절 수술로봇이다.

큐렉소 관계자는 "베트남 품목허가를 획득함과 동시에 현지 주요 의료기관에 '큐비스-조인트'가 판매되는 성과를 거뒀다"며 "이번 허가 및 판매를 계기로 베트남을 포함한 동남아 시장에서 레퍼런스를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.