파블로항공, 류영관 전 한화에어로 부사장 영입

군집AI 항공·방산 플랫폼 기업 파블로항공은 공군 소장 출신 류영관 대외협력부사장과 육군 준장 출신 전재필 DF영업부사장을 선임했다고 5일 밝혔다.

두 부사장은 파블로항공 군집AI 기술을 기반으로 군 전반에 걸쳐 증가하는 무인기 전력화뿐 아니라 체계장비 국산화에 대한 수요에 적극 대응할 계획이다.

파블로항공이 공군 소장 출신 류영관(왼쪽) 前 한화에어로스페이스, 육군 준장 출신 전재필(오른쪽) 전 장군을 각각 신임 대외협력부사장과 DF영업부사장으로 선임했다. (사진=파블로항공)

류영관 신임 부사장은 공군사관학교 35기로 1987년 소위로 임관해 ▲작전사령부 작전계획처장 ▲공군본부 기획관리참모부 정책차장 ▲한미연합군사령부 정보참모부장 등의 주요 보직을 역임했다. 2020년 약 34년간 군 생활을 마치고 소장으로 전역했다.

류 부사장은 2020년 한화 방산 본부장으로 영입돼 최근까지 한화에어로스페이스 CR실 임원(부사장)으로 재직했다.

전재필 신임 부사장은 육군사관학교 42기로 1986년 소위로 임관해 ▲국방부 군수관리실 장비관리과장 ▲민군기술협력 행사단장 ▲제1군사령부 군수처장 ▲한미연합사령부 군수참모부장 등 주요 보직을 역임한 뒤 2019년 전역했다.

전 부사장은 전역 후 ▲국방대학교 국방관리대학원 초빙교수 ▲군인공제회 공우이엔씨 대표이사 ▲KAIST 방산 수출전문가 과정 수료 등 국방분야 활동 폭을 넓혔다.

김영준 파블로항공 의장 겸 창업자는 "미래 무인기 전투체계의 핵심 기술로 부상한 군집AI에 대한 국내외 수요가 확대되고 있다며 "조직 역량을 바탕으로 사업 실행력과 시장 대응력을 한층 끌어올려 나갈 것"이라고 말했다.