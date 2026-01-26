대한항공, 파블로항공에 전략적 투자

파블로항공은 대한항공과 군집AI 자율비행 기술, 항공기 외관검사 드론을 중심으로 공동 기술개발 및 사업화를 추진하기 위한 전략적 투자계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

대한항공은 파블로항공 군집 인공지능(AI) 자율비행 알고리즘, 통합관제 플랫폼, 중소형 무인기 설계·운용 기술을 높이 평가했다.

양사는 지난해 10월 '군집AI 기술 발전을 위한 양해각서(MOU)'를 체결하고 공동 기술개발에 나섰다. 이번 투자는 협력을 실질적인 기술·사업 단계로 확장하는 후속 조치다.

임진규 대한항공 항공우주사업 대표(왼쪽)와 김영준 파블로항공 의장(오른쪽)이 지난 23일 대한항공 서소문 사옥에서 진행된 전략적 지분투자 계약 체결식에서 포즈를 취하고 있다. (사진=파브로항공)

파블로항공은 대한항공과 공동 개발한 AI 군집드론 기반 항공기 외관검사 시스템 '인스펙X'로 CES 2026 드론 부문 혁신상을 수상했다.

이번 투자로 차세대 무인기 핵심 기술로 주목받는 '군집AI'가 실제 수요 산업으로부터 기술 신뢰성과 적용 가능성을 동시에 인정받았다는 평가다.

파블로항공은 5단계로 구분되는 군집조율 기술 단계 중 4단계에 도달했으며, 이를 기반으로 군 시연을 다수 수행하며 실전 적용 가능성을 검증해왔다.

관련기사

국방 분야를 넘어 항공 점검, 산업 안전, 민수 드론 솔루션 등 다양한 산업 영역으로 군집드론 적용 범위를 확대하고 있다.

김영준 파블로항공 의장 겸 창업자는 "파블로항공 군집AI 기술이 항공·방산 산업 현장에서 활용 가능한 수준에 도달했다"라며 "대한항공과 협력해 차세대 무인기 및 항공 드론 분야에서 새로운 산업적 가치를 창출해 나가겠다"라고 말했다.