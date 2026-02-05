로보락, 청소년 로봇인재 육성 사회공헌

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 청소년들이 로봇 기술을 직접 설계하고 제작하며 학습할 수 있는 교육 환경 조성을 목표로 한 사회공헌 활동을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 활동은 청소년들이 로봇 설계와 제작 전 과정을 직접 경험할 수 있는 학습 환경을 지원하는 데 목적을 두고 있다. 로보락은 학생들이 반복적인 설계와 테스트 과정을 통해 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지원한다.

지원 대상은 청소년 로봇팀 '터틀리스'다. 이들은 로봇 기구부 설계부터 제작은 물론 팀 브랜딩과 운영까지의 전 과정을 학생 주도로 진행하고 있다. 엔지니어링 프로세스를 직접 경험하는 과정에서 기술적 사고력과 협업 역량을 키워가고 있다.

로보락, 청소년 로봇 인재 육성 위한 사회공헌 활동 전개 (사진=로보락)

로보락은 터틀리스가 국제 교육형 로봇 프로그램 퍼스트 로보틱스 컴페티션(FRC) 준비 과정을 지원하고 있다. FRC는 학생들이 제한된 기간 내 로봇을 설계·제작하며 문제 해결 능력과 팀워크, 프로젝트 운영 역량을 기를 수 있도록 설계된 교육 프로그램이다.

터틀리스는 서울특별시교육청이 주최하고 FRC 규정을 기반으로 운영되는 실무형 로봇 교육대회인 학생로보틱스대회(SSRC)에 참여해, 로봇 설계 및 제작 과정에서의 문제 해결 역량을 바탕으로 국제 프로그램 참여 기회를 확보한 바 있다.

터틀리스 측은 "이번 지원으로 개발에 필요한 환경이 한층 안정되면서 든든함을 느끼고 있다”며 "이전에는 비용 문제로 시도하지 못했던 고성능 부품을 활용할 수 있게 돼 로봇의 센서 성능을 높이는 등 기술적 한계를 단계적으로 극복하고 있다"고 말했다.

로보락 관계자는 "이번 지원을 통해 청소년들이 로봇 기술을 직접 다뤄보고 스스로 문제를 해결해 보는 과정에 도움이 되기를 바란다"며 "로보락은 앞으로도 기술 교육과 학습 환경을 지원하는 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.