中 로보락 "주행 데이터, 클라우드 전송·제3자 공유 안 해"

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 공식 홈페이지에 '트러스트 센터'를 오픈하며 제품 보안과 개인정보 보호 체계 전반을 공개했다고 30일 밝혔다.

트러스트 센터는 개인정보 보호를 최우선 가치로 삼고 이를 지속적으로 강화해 나가겠다는 로보락의 원칙을 효과적으로 전달하기 위해 마련했다. 로봇청소기 기능과 연결되는 보안 정보를 소비자가 알기 쉽게 소개하는 데 초점을 맞췄다.

로보락 공식 홈페이지에 '트러스트 센터' 오픈 (사진=로보락)

페이지에는 로보락 제품에 적용된 보안 기술과 운영 정책을 상세히 소개했다. 데이터 전송 및 저장 방식, 암호화 적용 여부, 서버 운영 기준 등의 정보를 공개해, 소비자가 로보락의 데이터 보호 구조를 직접 살펴볼 수 있다.

회사 측은 주요 인공지능(AI) 연산을 온디바이스 방식으로 처리하고 있다고 밝혔다. 로봇청소기 주행 판단과 인식에 필요한 AI 연산은 기기 내부에서 수행되며 관련 데이터는 클라우드로 전송되거나 제3자와 공유되지 않는다는 설명이다.

데이터 최소 수집 원칙을 기반으로 ▲데이터 암호화 ▲접근 권한 통제 ▲관련 법규 및 글로벌 보안 기준 준수 등 제품과 서비스 전반에 적용되는 보안 원칙을 공개했다. 외부 기관 보안 평가 결과 및 공공 자료도 함께 게시했다.

로보락 관계자는 "트러스트 센터를 통해 로보락 보안 체계와 관련한 정보를 투명하게 제공해 나갈 계획"이라며 "소비자가 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 앞으로도 보안 수준을 더욱 강화해 나가겠다"라고 말했다.