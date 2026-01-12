로보락, '큐레보 커브 2 플로우' 출시

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 새해 첫 로봇청소기 신제품 '큐레보 커브 2 플로우'를 출시했다고 12일 밝혔다.

큐레보 커브 2 플로우는 로보락 로봇청소기 최초로 롤러형 물걸레를 탑재한 제품이다. 분당 최대 220회 회전하는 270mm 너비 광폭 롤러와 실시간 세척 시스템을 적용해 물걸레질 기능을 강화한 것이 특징이다.

광폭 롤러가 한 번에 넓은 면적을 닦아 청소 시간을 단축하고 물자국과 바퀴자국을 최소화하며, 엣지 어댑티브 기능으로 벽면 모서리 10mm 이내까지 정밀하게 닦아낸다.

로보락 '큐레보 커브 2 플로우' (사진=로보락)

청소 내내 실시간으로 롤러를 자가 세척하는 스피라플로우 시스템으로 8개 노즐이 롤러 전체에 깨끗한 물을 고르게 분사하고 내장된 스크레이퍼가 오염수를 분리 배출한다.

카펫 청소 시에는 롤러를 최대 15mm 자동으로 들어 올린다. 롤러 쉴드가 습기와 먼지를 차단하는 물리적 방어막을 형성해 카펫이 젖는 것을 방지한다. 다기능 도크는 롤러를 최대 75°C 고온으로 세척하고 55°C 온풍으로 건조한다.

최대 2만Pa 하이퍼포스 흡입력을 갖춰 카펫 깊은 곳의 먼지와 바닥 틈새의 이물질을 효과적으로 제거한다. 지능형 청소 시스템이 오염 유형을 인식해 자동으로 흡입력을 높이거나 물걸레 모드로 전환해 상황에 맞는 청소가 가능하다.

여기에 반응형 AI 장애물 인식 기능은 구조광과 RGB 카메라를 이용해 전선 등 200여 가지의 장애물을 인식하고 회피해 사용 편의성을 더욱 높였다.

로보락 앱 스마트플랜은 방 유형을 인식하고 사용 패턴을 분석해 사용자 맞춤형 청소 루틴을 제안한다. 최대 5개 와이파이 프로필 저장과 스마트홈 표준 프로토콜 '매터' 지원으로 애플홈, 구글홈, 아마존 알렉사 등을 통한 음성 제어도 가능하다.

또한 반려동물 친화적 AI 기능으로 자동 반려동물 인식과 스마트 반려동물 추적을 통해 사용자가 부재 중일 때도 반려동물의 상태를 확인할 수 있다.

글로벌 시험인증 기관 티유브이슈드의 '모성 및 유아 로봇 인증'을 획득해 박테리아 제거 성능, 저소음, 유해 물질 불검출 등 안전성을 검증 받았다.

로보락 관계자는 "큐레보 커브 2 플로우는 로보락이 처음 선보이는 롤러형 물걸레 로봇청소기로 강력한 물걸레 청소 성능과 뛰어난 편의성을 갖춘 제품"이라며 "앞으로도 소비자들의 다양한 주거 환경을 반영한 신제품을 선보일 것"이라고 말했다.