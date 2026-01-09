로보락, CES 2026서 '큐레보 커브 2 플로우' 공개

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 지난 6일부터 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 가전·IT쇼 'CES 2026'에서 로봇청소기 '큐레보 커브 2 플로우'와 진공 물걸레 청소기 'F25 에이스 프로'를 공개했다고 9일 밝혔다.

로보락 '큐레보 커브 2 플로우'는 스마트 프리미엄 라인 'Q 시리즈'의 대표 제품 '큐레보'의 신규 모델로 다양한 바닥재가 혼재된 환경에 맞춰 설계됐다.

분당 최대 220회 회전하는 광폭 롤러와 청소 내내 실시간으로 롤러를 자가 세척하는 시스템을 적용했다. 한 번의 움직임으로 바닥 이물질을 깨끗이 제거하며, 모서리까지 빈틈없이 관리하는 엣지 어댑티브 기능을 갖췄다.

로보락 로봇청소기 '큐레보 커브 2 플로우' (사진=로보락)

또한 AI 자동 인식 기술로 오염을 감지해 자동으로 흡입력을 높이거나 물걸레 모드 전환이 가능하다. 롤러는 75°C 고온으로 세척해 박테리아를 99% 제거하고, 세척 후에는 55°C 온풍으로 건조해 위생적으로 관리할 수 있다.

함께 선보인 로보락 'F25 에이스 프로'는 강력한 물걸레 기능과 인체공학적 설계를 갖춘 진공 물걸레 청소기다. 초고밀도 폼 시스템이 오염을 거품으로 녹여내는 제트포밍 기술을 더해 기존 모델 대비 묵은 때 제거 성능을 한층 강화했다.

또한 스마트 센서가 바닥의 상태를 실시간으로 감지해 흡입력과 물 분사량을 스스로 조절하며, 조스크래퍼 롤러가 머리카락 엉킴을 줄여 편리하게 청소할 수 있다.

로보락 진공 물걸레 청소기 'F25 에이스 프로' (사진=로보락)

아울러 본체를 180도 눕혀도 흡입력을 유지하며, 가구 아래 깊숙한 곳까지 매끄럽게 청소할 수 있는 플랫리치 2.0 기술도 적용했다. 95°C 고온수 세척 기능으로 롤러에 묻은 기름때를 녹여내고 박테리아를 99.99% 제거한다.

한편 로보락은 이번 CES에서 '현실로 느끼는 미래'라는 슬로건 아래 2026년 플래그십 로봇청소기 'S10 맥스V' 2종, 세계 최초로 2륜 다리를 탑재한 로봇청소기 '사로스 로버' 등 신제품을 선보였다.

세계적인 축구 구단 '레알 마드리드'와 전략적 파트너십을 발표하고 공동 전시를 선보이기도 했다. 양사는 앞으로 레알 마드리드 홈구장에서 열리는 홈 경기와 선수 참여 활동, 레알 마드리드 재단과의 협력 등을 예고했다.