로보락, 백화점 액세서리·소모품 판매 확대

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 자사 제품이 입점된 주요 백화점 매장에서 공식 액세서리 및 소모품 오프라인 판매를 확대한다고 26일 밝혔다.

로보락 공식 액세서리 및 소모품은 전국 42개 백화점 매장에서 판매된다. 매장에서 구매한 제품은 택배로 배송된다.

온라인에서 유통되는 비공식 호환 소모품 사용으로 인해 발생할 수 있는 로봇청소기 손상과 성능 저하, 사후 서비스(AS) 제한 등 소비자 불편을 방지하기 위해 도입됐다.

로보락 전국 주요 백화점서 공식 액세서리 및 소모품 오프라인 판매 확대 (사진=로보락)

공식 소모품 여부를 확인하기 어려웠던 기존 구매 환경을 개선해, 소비자에게 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 선택지를 제공할 것으로 기대된다.

판매 품목은 로봇청소기 ▲S9 맥스V 울트라 ▲S9 맥스V 슬림 ▲사로스 Z70 전용 키트다. 로봇청소기 필터와 물걸레, 사이드 브러쉬, 더스트백 등으로 구성된다. 전용 세정제도 2개부터 구매 가능하다.

로보락은 이번 오프라인 판매 확대를 계기로 보다 편리한 정품 소모품 구매를 유도하고, 이를 바탕으로 로봇청소기 성능 안정적인 유지와 사후 서비스 만족도를 지속적으로 높인다는 계획이다.

로보락 관계자는 "온라인 중심이었던 공식 액세서리 및 소모품 판매 채널을 오프라인까지 확장해 고객과의 접점을 넓히고자 한다"며 "로봇청소기 사용 전반에서 고객 만족도를 높이기 위한 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.