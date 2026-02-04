넥슨 '메이플 키우기' 전액 환불…5일부터 접수

넥슨코리아가 방치형 게임 '메이플 키우기' 환불 접수를 5일부터 진행한다.

4일 넥슨 측은 공식 홈페이지를 통해 "현재 메이플키우기와 넥슨코리아 관계부서는 용사(이용자)님들의 환불을 지원해 드리기 위해 5일 환불 페이지 오픈을 포함한 제반 사항을 준비하고 있다"며 이같은 소식을 전했다.

환불 페이지는 오는 5일 낮 12시에 오픈하며, 신청 기간은 같은 달 15일 23시59분까지다.

환불 신청 대상은 지난해 11월 6일 서비스 개시 시점부터 지난 달 28일 19시까지 마켓 스토어에서 결제한 금액이다. 환불은 신청 기간 종료 후 1개월 이내 진행될 예정이다.

방치형 RPG '메이플 키우기'. 사진=넥슨코리아

이날 공지에서는 공격 속도 표기 오류 관련 보상 상향도 언급됐다. 보상은 ▲미라클 큐브 샤용량의 6% 만큼의 미라클 큐브 지급 ▲에디셔널 큐브 사용량의 6%만큼의 에디셔널 큐브 지급 ▲명예의 훈장 사용량의 12%만큼의 명예의 훈장 지급 등 3가지로 각각 2배로 보상이 상향됐다.

이번 전액 확불 결정은 지난해 12월 담당 책임자가 확률 오류를 발견하고도 이용자 고지 없이 '잠수함 패치'를 한 사실을 넥슨 측이 뒤늦게 파악했기 때문이다. 이에 강대현·김정욱 넥슨코리아 공동대표가 직접 사과한 데 이어 강대현 공동대표가 메이플 본부장을 직접 맡아 신뢰 회복에 총력을 다하고 있다. 현재 이번 사태와 관련된 책임자는 업무에서 배제된 상태다.

넥슨 관계자는 "이용자들의 믿음을 되찾을 수 있도록 앞으로도 최선을 다하는 메이플 키우기가 되겠다"고 밝혔다.

한편, 공정거래위원회는 넥슨을 상대로 이번 확률 관련 논란에 현장조사를 진행 중으로 알려졌다. 유료 상품 판매 과정에서 전자상거래법을 위반했는지를 위한 조사다.