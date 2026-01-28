넥슨, '메이플 키우기' 전액 환불 결정...신뢰 회복 노력

넥슨코리아가 방치형 게임 '메이플 키우기' 확률 패치 논란에 사과한 가운데, 이용자가 결제한 금액 전액을 환불하기로 결정했다.

이번 환불 결정은 사과의 진정성을 재차 강조하고, 이용자 신뢰 회복이 필요하다는 판단에 따른 것으로 풀이된다.

28일 넥슨 측은 게임 공지사항을 통해 '메이플 키우기' 전액 환불을 안내했다.

안내 내용을 보면 환불 대상은 지난해 11월 6일 서비스 개시 시점부터 전액환불 공지 게시 시점까지 결제한 모든 상품이다. 구체적인 환불 신청 방법 및 기간은 환불 절차에 필요한 준비 작업이 완료되면 빠른 시일 내에 별도로 안내할 계획이다.

방치형 RPG '메이플 키우기'(제공=넥슨코리아)

넥슨이 1월 28일 메이플 키우기 공지를 통해 전액 환불을 안내했다.

환불 완료시점 이후에는 기존 서비스 이용 정책에 따라 게임 이용이 제한되며, 공지시점 이후 결제한 내역은 환불 대상에 포함되지 않는 점도 안내했다.

이번 논란은 메이플 키우기 담당 책임자가 지난해 12월 확률 오류를 발견하고도 이용자에게 알리지 않은 채 몰래 수정(잠수함 패치)한 사실이 밝혀졌기 때문이다. 최근 강대현·김정욱 넥슨코리아 공동대표는 이에 대해 직접 사과했으며, 회사 측은 추가로 확률 패치에 연루된 책임자 징계와 보상안 등을 약속한 상태다.

넥슨 측은 "믿고 사랑해주신 모든 용사님들께 큰 실망을 안겨드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"라며 "저희는 게임 플레이에 치명적인 영향을 미치는 오류를 확인했음에도 용사님들께 고지 없이 수정하는 큰 잘못을 저질렀다. 책임을 통감하여 원하시는 모든 용사님들께 전액환불을 해 드리기로 결정 했다"고 밝혔다.