넥슨 X 현대카드, '넥슨 현대카드 에디션2' 출시

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 현대카드(대표 정태영∙조창현)와 함께 넥슨 게임 이용자에게 최적화된 혜택을 제공하는 ‘넥슨 현대카드 에디션2’를 출시했다고 27일 밝혔다.

‘넥슨 현대카드 에디션2’는 넥슨 이용자를 위한 ‘넥슨팩’과 ‘마비노기 모바일’ 이용자를 위한 ‘마비노기 모바일팩’ 총 2종으로 선보인다.

먼저 ‘넥슨팩’은 넥슨 게임 이용 시 결제금액의 10%를 월 최대 2만 포인트까지 ‘넥슨 현대카드 포인트2’로 적립해주고, 그 외 PC방, 온라인몰, 배달 앱, 편의점의 일상적인 결제에서도 월 최대 8천 포인트까지 적립 혜택을 제공한다. 적립한 포인트는 넥슨에서 운영하는 게임에서 사용할 수 있다.

넥슨 현대카드 에디션2.

‘마비노기 모바일팩’은 결제금액 100원당 1 넥슨 현대카드 M캐시(이하 캐시)를 적립해주는 것이 특징이다. 게임 이용자가 자주 이용하는 PC방, 배달 앱, 편의점, 온라인몰의 가맹점에서는 월 최대 800 캐시를, 넥슨 PC/모바일 게임 결제 시에는 월 최대 2천 캐시를 적립 받을 수 있다. 또한 ‘마비노기 모바일’에서 20만원 이상 결제 시 매월 500 캐시를 추가로 지급하며, 적립된 캐시는 ‘마비노기 모바일’의 다양한 아이템을 구매할 수 있는 전용 ‘M캐시’로 전환할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

넥슨과 현대카드는 이번 ‘넥슨 현대카드 에디션2’ 출시를 기념해 풍성한 이벤트를 진행한다. ‘넥슨팩’ 이용자가 넥슨 게임 5만원 결제를 포함해 10만원 이상 사용 시, 직전 6개월간 현대카드 결제 이력이 없는 회원은 10만, 그 외 회원은 5만 ‘넥슨 현대카드 포인트2’를 지급한다.

‘마비노기 모바일팩’ 이용자는 ‘마비노기 모바일’ 10만원 결제를 포함해 20만원 이상 사용 시 한정판 굿즈를 제공하며, 신규 회원은 1만 5천, 기존 회원은 5천 ‘넥슨 현대카드 M캐시’를 지급할 계획이다.