넥슨코리아, '메이플 키우기' 논란 공식 사과…"신뢰 훼손 책임 통감"

넥슨코리아(공동대표 강대현·김정욱)는 최근 불거진 방치형 RPG '메이플 키우기' 관련 논란에 대해 공식 사과하고, 책임자 징계 처분과 대규모 보상안을 공개했다.

강대현·김정욱 넥슨코리아 공동대표는 26일 공식 사과문을 통해 "게임 내 어빌리티 옵션 최대 수치 관련 사안으로 이용자에게 큰 실망을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

사과문에 따르면 지난해 11월 6일 출시 시점부터 12월 2일까지 약 한 달간 어빌리티 시스템의 계산식 오류로 인해 안내된 '최대 수치'가 실제로 등장하지 않았다. 확률 설정값이 ‘이하’가 아닌 ‘미만’으로 잘못 적용된 결과였다.

방치형 RPG '메이플 키우기'. 사진=넥슨코리아

특히 넥슨코리아 측은 메이플 키우기 담당 책임자가 지난해 12월 오류를 발견하고도 이용자에게 알리지 않은 채 몰래 수정(잠수함 패치)했다며 고개를 숙였다.

넥슨은 이번 사태에 연루된 담당 책임자에게 철저한 조사를 거쳐 해고를 포함한 모든 징계 조치를 단행하겠다고 밝혔다. 또 향후 넥슨은 서비스 중인 모든 게임에서 이용자 신뢰를 훼손할 경우, 투입된 비용을 상회하는 '최대치의 보상안'을 제공한다고 약속했다.

보상안도 공개했다. 문제 기간 중 어빌리티에 소모된 '명예의 훈장'은 100% 환급되며, 유료 구매 재화와 패스 아이템에 대해서는 200% 상당 블루 다이아로 보상한다. 환불을 원하는 이용자를 위한 별도 절차도 마련된다. 또 모든 이용자에게 명예의 훈장 10만개를 포함한 사과 보상을 일괄 지급한다.

강대현·김정욱 넥슨코리아 공동대표는 "넥슨코리아 경영진은 이러한 내용을 1월 25일에야 뒤늦게 알게 됐다"며 "서비스 초기 신뢰 훼손을 우려한 책임자가 안내 없이 패치를 진행했으나, 이는 명백한 회사의 책임으로 대표이사로서 책임을 통감한다"고 밝혔다.

이어 "메이플 키우기 개발 및 서비스 전 과정에 대한 강도 높은 재점검을 진행 중"이라며 "향후 문제가 발견될 경우 신속하게 안내하고 조치할 것을 약속드린다"고 전했다.