넥슨 ‘던파 모바일’, 신규 캐릭터 '남마법사' 업데이트

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 모바일 액션게임 ‘던전앤파이터 모바일(이하 던파모바일)’에 신규 캐릭터 ‘마법사(남)’와 전직 2종을 추가하는 업데이트를 진행했다고 22일 밝혔다. 이번 업데이트를 통해 이용자들은 강력한 마법을 사용하는 ‘마법사(남)’와 그 전직 캐릭터인 ‘빙결사’, ‘스위프트 마스터’를 플레이할 수 있게 됐다.

신규 전직 ‘빙결사’는 얼음으로 만든 무기를 활용하며, 타격 시 쌓이는 중첩을 이용해 강력한 추가 공격을 가하는 것이 특징이다. ‘스위프트 마스터’는 바람을 활용한 기동 전투를 기반으로 적진을 질주하고 바람을 폭발시키는 역동적인 액션을 선보인다.

던전 콘텐츠도 확장됐다. 신규 정예 던전 ‘소멸의 공동’에는 ‘잿빛의 로젠버그’와 ‘만개의 라라아’가 보스로 등장하며, 클리어 시 장비 효과 변경 재료인 ‘무형의 망울’ 등을 획득할 수 있다. 주간 던전 ‘왕의 서고’에서는 ‘익시드’ 등급을 포함한 다양한 에픽 장비를 보다 용이하게 얻을 수 있도록 설계됐다.

넥슨 '던파 모바일', 남마법사 업데이트.

성장 지원을 위한 대규모 이벤트도 진행된다. 오는 3월 26일까지 운영되는 ‘넥스트 하이웨이’ 이벤트에서는 지정 티켓을 사용해 캐릭터 레벨을 즉시 80까지 올릴 수 있다. 미션 수행 시 15강 무기 지원 상자와 주간 던전 추가 입장권 등 풍성한 보상도 함께 제공된다.

이 외에도 마법사(남) 전용 무기 아바타를 지급하는 ‘서리바람의 노래’와 크리쳐 아티팩트 옵션 변경을 지원하는 ‘크리쳐와 따끈따끈 겨울 굽기’ 등 다채로운 이벤트가 마련됐다. 이용자들은 각종 미션을 통해 ‘죽은 자의 성 던전 특산물 선택 상자’와 ‘말가면 아바타 상자’ 등 다양한 아이템을 획득할 수 있다.