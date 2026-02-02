넥슨 '메이플키우기' 수습 총력...강대현 공동대표, 메이플 본부장 겸임

넥슨은 2일 오후 2시 경 사내 공지를 통해 강대현 넥슨코리아 공동대표가 메이플본부 본부장을 겸임한다고 밝혔다. 메이플본부는 '메이플스토리' 지식재산권(IP) 기반 게임의 개발 및 운영을 총괄하는 조직이다.

이번 인사는 최근 '메이플 키우기'에서 발생한 운영 및 확률 오류 논란에 따른 조치다. 넥슨은 관리 책임을 물어 기존 본부장과 일부 직책자를 보직 해임한 것으로 알려졌다.

경영진은 추가 조사를 거쳐 결과에 상응하는 후속 조치를 진행할 계획이며, 강 대표 주도로 개발 환경과 운영 프로세스를 개선하겠다고 설명했다.

강대현 넥슨코리아 공동대표

최근 메이플 키우기는 '어빌리티 코드 오류', '캐릭터 공격 속도 성능 미반영', '유료 아이템 확률 공시 미이행' 등 여러 논란으로 인해 뭇매를 맞았다.

넥슨은 이번 사태에 대한 대응으로 게임 출시일부터 지난달 28일까지 발생한 유료 결제 건에 대해 전액 환불을 진행 중이다. 관련 업계는 해당 기간 매출 규모를 약 1,500억원에서 2,000억원 사이로 추산하고 있다.

넥슨은 강 대표의 본부장 겸임을 통해 운영 전반을 재점검하고 서비스 안정화를 위한 지원과 투자를 지속할 방침이다.