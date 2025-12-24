넥슨 메이플스토리, 22년 장수 IP 한계 넘은 ‘전방위 확장’

출시 22주년을 맞이한 넥슨의 대표 IP(지식재산권) '메이플스토리'가 오래된 IP라는 한계를 극복하고 제2의 전성기를 구가하고 있다. 단순히 서비스를 지속하는 수준을 넘어 플랫폼과 장르를 유연하게 확장하고 이용자 중심의 소통을 강화하는 전방위적 확장 전략을 통해 국내 게임 산업을 대표하는 장수 프랜차이즈로서의 존재감을 재확인했다는 평가다.

24일 PC방 통계사이트 더 로그에 따르면 '메이플스토리'는 서비스 22년만에 처음으로 PC방(게토) 순위 1위를 차지했다. 점유율은 45.07%로 이는 지난 여름 '어셈블' 대규모 업데이트 당시 세웠던 기존 최고 기록인 25%를 큰 폭으로 경신한 수치다.

이번 성과는 지난 18일 시작된 겨울 대규모 업데이트 '크라운'과 주말 PC방 이벤트가 시너지를 낸 결과로 풀이된다. 넥슨은 이번 업데이트를 통해 '키네시스' 직업 리마스터와 '챌린저스 월드 시즌3' 등 다양한 신규 콘텐츠를 선보이며 이용자들의 호응을 얻고 있다.

이러한 메이플스토리의 성장세는 이미 지난 3분기 실적을 통해 구체화된 바 있다. 3분기 기준 메이플스토리 프랜차이즈의 전체 매출은 전년 동기 대비 61% 증가했으며, 특히 국내 매출은 전년 동기 대비 약 3배 급증하며 강력한 기초 체력을 과시했다.

플랫폼 다변화를 통한 IP 영향력 확대도 성장의 핵심 축을 담당했다. 지난 11월 글로벌 출시한 모바일 신작 '메이플 키우기'는 IP 특유의 세계관과 비주얼을 바탕으로 간편한 성장의 재미를 내세워 이용자들의 호평을 얻었다.

특히 출시 이후 현재까지 양대 마켓 매출 순위 1위를 유지하며 장기 흥행 궤도에 안착함으로써 IP의 무한한 확장 가능성을 증명했다.

이외에도 지난 2016년 국내에서 처음 출시된 모바일 게임 ‘메이플스토리M’은 9년간 안정적인 라이브 서비스를 이어오며 넥슨의 대표 모바일 게임으로 자리 잡았다. 현재는 서비스 지역을 글로벌로 확장해 북미, 대만, 중국, 싱가포르 등지에서 높은 인기를 이어가며 전 세계 누적 가입자 수 7천400만명을 돌파했다.

샌드박스형 창작 플랫폼 ‘메이플스토리 월드’는 지난 4월 글로벌 서비스를 본격 시작한 이후 북미와 대만을 중심으로 전 세계 이용자의 관심이 꾸준히 이어지고 있다. 최고 동시 접속자 수는 약 39만명을 달성했으며 크리에이터 누적 수익은 510억원을 넘어서는 등 유의미한 성장세를 기록 중이다.

지속적인 흥행의 또 다른 동력으로는 이용자들의 숙련도와 니즈를 정밀하게 타격한 '밀착형 소통'이 꼽힌다. 지난 13일 진행된 '크라운' 쇼케이스는 유니온 레벨과 캐릭터 숙련도 등 특정 기록에 따라 이용자들을 3개의 관으로 나누어 배치하고, 각 그룹의 성향에 최적화된 발표를 진행하는 파격적인 구성을 선보였다.

김창섭 디렉터가 각 관을 직접 이동하며 이용자들의 현재 스펙에 적합한 업데이트 내용을 전달한 시도는 이용자 개개인의 경험을 존중하고 정보 전달의 효율성을 높였다는 평가를 받았다.

온라인에서의 뜨거운 반응은 오프라인 공간으로 확장되어 팬덤 생태계를 더욱 공고히 하고 있다. 넥슨은 지난 10월 18일 서울 강남역 인근에 약 200평 규모의 첫 상설 PC방 '메이플 아지트'를 정식 오픈했다.

177석 규모의 이곳은 삼성전자 4K 오디세이 OLED G7 모니터와 RTX 5070 그래픽카드 등 최고 사양의 인프라를 구축해 최상의 게임 환경을 제공함은 물론, IP 전용 식음료와 굿즈 스토어를 갖춘 종합 체험 공간으로 설계되어 이용자들의 상시적인 커뮤니티 거점 역할을 수행하고 있다.

넥슨은 내년 상반기 잠실 롯데월드 매직아일랜드 내 약 600평 규모의 메이플스토리 테마존 '메이플 아일랜드'도 개장할 계획이다.

업계에서는 고유한 정체성을 유지하면서도 변화하는 트렌드에 발맞춰 이용자 경험을 다각화한 점을 '메이플스토리'의 성공 요인으로 분석했다. 축적된 브랜드 자산과 강력한 팬덤을 바탕으로 '메이플스토리' IP의 성장은 당분간 지속될 전망이다.