넥슨 ‘메이플스토리’, 서비스 22년 만에 PC방 점유율 1위 등극…점유율 45% 기록

넥슨코리아(공동대표 강대현·김정욱)의 온라인 게임 ‘메이플스토리’가 서비스 22년 역사상 처음으로 PC방 점유율 1위를 달성했다.

PC방 통계서비스 ‘더 로그’에 따르면 지난 21일 기준 ‘메이플스토리’는 45.07%의 압도적인 점유율을 기록하며 전체 게임 순위 정상에 올랐다.

이는 22년 서비스 역사상 가장 높은 순위이자 기록으로, 지난 여름 ‘어셈블’ 대규모 업데이트 당시 세웠던 기존 최고 기록인 25%를 큰 폭으로 경신한 수치다.

메이플스토리 PC방 점유율 1위(사진=더로그)

이번 성과는 지난 18일 시작된 겨울 대규모 업데이트 ‘크라운’과 주말 PC방 이벤트가 시너지를 낸 결과로 풀이된다. 넥슨은 이번 업데이트를 통해 ‘키네시스’ 직업 리마스터와 ‘챌린저스 월드 시즌3’ 등 다양한 신규 콘텐츠를 선보이며 이용자들의 호응을 얻고 있다.

특히 업데이트 후 첫 주말인 21일 진행된 ‘PC방 핫타임’ 이벤트가 이용자 결집에 결정적인 역할을 했다. 이날 넥슨은 PC방에서 게임에 접속하는 이용자에게 최대 5시간의 이용 요금을 지원하는 파격적인 혜택을 제공했다.

또한 누적 접속 시간에 따라 ‘1만 넥슨캐시’, ‘솔 에르다 조각’ 최대 400개, ‘경험치 4배 쿠폰’ 등 풍성한 보상을 지급하며 역대급 참여를 이끌어냈다.