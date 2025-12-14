넥슨 메이플스토리, 2025 겨울 크라운 쇼케이스 실시...신규 보스-장비 소개

‘메이플스토리’에 새로 추가되는 신규 보스와 장비 등을 소개한 행사가 마련돼 눈길을 끌었다.

14일 넥슨에 따르면 인기 온라인게임 ‘메이플스토리’의 2025 겨울 '크라운(CROWN)' 쇼케이스를 통해 대규모 겨울 업데이트 계획이 공개됐다.

어제(13일) 서울 메가박스 코엑스점에서 진행한 이번 쇼케이스는 ‘크라운(CROWN)’이라는 타이틀에 맞춰 ‘메이플스토리’를 향한 깊은 애정을 보낸 이용자를 우선 초청하고 연말 시상식 콘셉트의 개성 있는 구성으로 선보여 화제를 모았다.

넥슨 메이플스토리, 2025 겨울 크라운(CROWN) 쇼케이스.

유니온 레벨 1만 이상 달성, 295레벨 이상 캐릭터 보유, 유니온 챔피언 S등급 이상 캐릭터 3개 이상 등록 등 정해진 조건의 다양한 기록을 보유한 이용자도 한데 모인 가운데, 공통점을 보유한 이용자끼리 모여 앉은 3개의 관 사이를 김창섭 디렉터와 성승헌 MC가 이동하며 각 관에 적합한 겨울 대규모 업데이트를 발표했다. 현장에서 깜짝 선물이 공개되는 등 축제의 분위기가 무르익으면서도 발표 막바지에는 2025년을 추억하고 이용자를 향한 감사의 마음을 담은 쿠키 영상이 상영되며 감동을 더했다.

발표에서는 먼저 6차 전직 HEXA 스킬의 두 번째 공용 코어 ‘솔 헤카테’를 공개했다. ‘솔 헤카테’는 모든 직업이 사용 가능한 공용 스킬로, 레벨에 따라 외형이 변경되고 신규 스킬을 획득할 수 있는 성장형 소환수 스킬이다. 첫 번째 공용 코어 '솔 야누스'는 사냥을 지원하는 반면, ‘솔 헤카테'는 보스 전투를 지원하는 스킬로서 역할을 맡을 예정이다.

이어서 신규 보스 ‘찬란한 흉성’을 선보였다. 280레벨 이상 캐릭터로 도전 가능한 보스인 ‘찬란한 흉성’은 현실과 현혹 상태를 오가며 상황에 맞는 선택을 이어가야 하는 전투 구조가 특징이다. 처치 성공 시 반지 부위 신규 광휘의 보스 장신구 ‘황홀한 악몽’을 획득할 수 있으며, 격파 이벤트 기간 내 처치 성공 시 각종 기념 치장 아이템이 주어진다.

넥슨 메이플스토리, 2025 겨울 업데이트 로드맵.

다음으로 신규 장비 아스트라 보조무기 추가를 발표했다. 제네시스 무기 퀘스트 완료 후 그란디스 지역의 보스를 퇴치하면 얻을 수 있는 '격전의 흔적'과 고난이도 보스 몬스터 퇴치나 그란디스 일일 퀘스트를 통해 획득할 수 있는 '에리온의 조각'을 모아 성장시킬 수 있는 보조무기로, 3단계에 걸친 성장 단계에 따라 강화 가능한 스타포스 수치를 확대할 수 있다. 더불어, 기존 보유하고 있는 보조무기의 잠재능력을 전승할 수 있다.

‘찬란한 흉성’과 함께 선보이는 또 하나의 신규 보스 ‘유피테르’에 관한 정보도 공개했다. 295레벨 이상 캐릭터로 도전 가능한 최상위 보스로, 유피테르와 연성체가 분리와 결합 상태를 오가며, 두 존재 간의 균형을 유지하는 전략적 플레이가 핵심 재미 요소다. 처치 성공 시 얼굴장식 부위 신규 광휘의 보스 장신구 ‘오만의 원죄’를 획득할 수 있으며, 격파 이벤트 기간 내 처치 성공 시 각종 기념 치장 아이템이 주어진다.

‘유피테르’ 공개에 맞춰 295레벨 신규 지역 ‘기어드락’을 함께 추가한다. 과거 신의 손으로 불렸던 고대신 '고브'가 병기를 개발하며 거대 용광로 ‘크로노스’를 숨겨둔 장소로, 스토리 퀘스트 완료 시 ‘그랜드 어센틱심볼 : 기어드락’을 제공한다.

게임 성장 경험에 관한 다양한 개편사항도 발표했다. 먼저, 에픽 던전 경험치 보상을 전 레벨 구간에서 샹향하고, 몬스터파크 익스트림 콘텐츠는 275 레벨 이상 참여 시 획득할 수 있는 경험치를 상승시키는 등 275레벨 이상 구간 레벨업 가속을 위해 일부 콘텐츠의 경험치 보상을 개편한다. 또, 285레벨 달성 시 주어지는 ‘찬란한 영웅의 증거’로 원하는 링크 스킬을 3레벨로 확장할 수 있도록 지원하고, ‘어센틱 심볼’ 11레벨 달성 시 지역별 정해진 보스를 상대로 데미지 20% 증가 등의 추가 혜택을 제공한다.

이와 함께 지난해 겨울 출시한 데스티니 무기의 2차 성장을 오픈한다. ‘최초의 대적자’, ‘림보’, ‘발드릭스’를 처치해 ‘대적자의 결의’를 모아 2차 성장을 진행할 수 있으며, 2차 성장 시 스타포스 최대 강화 가능 수치가 25성까지 확장되고 전용 무기 스킬이 강화된다.

‘챌린저스 월드 시즌3’와 시즌 보스 ‘시간의 방랑자, 카이’에 대해 소개했다. 기존 5레벨 단위에서 1레벨 단위로 레벨 미션이 변경되며, 신규 이벤트 ‘챌린저스 파트너’ 및 ‘챌린저스 EXP 듀오’ 등으로 구성한 ‘챌린저스 월드 시즌3’에서는 챌린저스 월드에서만 제공하는 시즌 보스 ‘카이’에 도전할 수 있다. 노말 난이도는 270레벨 이상, 하드 난이도는 280레벨 이상 캐릭터로 도전 가능한 ‘카이’는 시간을 활용하는 특수 스킬 사용의 재미를 선사한다. 처치 성공 시 ‘황금 메소주머니’, ‘카이의 칠흑의 보스 장신구 상자’ 등의 보상을 획득할 수 있으며, 격파 이벤트 기간 내 처치 성공 시 각종 기념 치장 아이템이 주어진다.

뿐만 아니라, ‘하이퍼 버닝 MAX’, ‘버닝 BEYOND’ 등의 성장 이벤트와 한층 더 새로워진 ‘아이템 버닝 PLUS’ 이벤트를 실시한다. 또, 미지의 존재 ‘엘라노스’를 성장시켜 단계에 따라 외형, 엘라노스 스킬 등이 성장하는 신규 이벤트와 280레벨 이상 캐릭터 대상의 ‘모멘텀 패스’, ‘메카베리 농장’ 등의 신규 콘텐츠를 포함하는 겨울 이벤트 ‘환영이 내리는 밤’과 신규 캐릭터 대상의 겨울나기 육성 지원 이벤트를 진행한다.

더불어 ‘키네시스’ 직업 리마스터 계획 발표가 이어졌다. 메인 콘셉트를 유지하면서도 스킬 이펙트와 캐릭터의 외형을 더욱 세련된 모습으로 개편할 예정으로, PP(싸이킥 포인트)를 삭제해 특정 주기에서 더욱 짧은 간격으로 얼티메이트 스킬을 난사하는 등 새로운 전투 경험도 제공한다. 이를 기념해 ‘키네시스’ 관련 치장 아이템을 제공하는 이벤트, 기존 '키네시스' 캐릭터의 외형 이동과 추가 재화 소모 없는 어빌리티 재설정을 지원한다. 더불어, 키네시스를 포함해 닉네임을 이동할 수 있는 ‘닉네임 익스프레스’도 함께 진행할 계획이다.

‘크라운(CROWN)’ 개선사항 또한 공개했다. 보이스 챗 도입, 버프 매니저 시스템 추가, 버프 아이템 개편, 소울 컬렉션 개편, 월드 메소 통합, 5차 전직 V매트릭스 개편, 성별 전환권 추가, 하이퍼 스탯 프리셋 변경 비용 삭제, 6차 전직 퀘스트 난이도 완화, 유니온 등급 자동 성장 등 게임 이용 경험을 개선하는 다채로운 업데이트를 적용한다.

길드 시스템의 기존 기능 개편을 포함한 신규 길드 콘텐츠 ‘길드 캐슬’에 관한 정보도 공개했다. 길드원이 함께 모여 교류할 수 있는 6개 맵으로 선보이며, 이와 함께 일반 길드 스킬 레벨 자동 상승, 길드의 축복 패시브 스킬 전환, 길드 게시판 개편 등의 개선사항도 선보였다.

이 밖에도 ‘메이플스토리’ 직업 일러스트에 기반해 메이플 홈 등 게임과 연계되는 실물 굿즈 카드 ‘메이플스토리 컬렉션 카드’를 출시하고, AI를 활용해 스토리 퀘스트에서 도트 캐릭터를 일러스트로 변형한 모습을 감상할 수 있는 ‘AI 커스텀 일러스트’ 기능을 오픈 베타로 운영한다.

오는 21일 하루 동안에는 5시간 무료 플레이 등의 대규모 혜택을 제공하는 PC방 이벤트를 실시한다. 게토 PC방 혜택 매장에서 ‘메이플스토리’를 플레이하면 5시간 무료 플레이 혜택을 이용할 수 있으며, 당일 접속 시간에 따라 최대 ’1만 ‘넥슨캐시’, ‘솔 에르다 조각’ 400개, ‘경험치 4배 쿠폰 (30분)’ 10개 등을 획득할 수 있다.

서울 잠실에 위치한 롯데월드 어드벤처 내 매직 아일랜드에 조성 중인 ‘메이플 아일랜드’에 대한 내용도 공개했으며, 더 자세한 내용은 내년 초부터 발표할 예정이다.

한편, 쇼케이스를 진행한 메가박스 코엑스점 인근에서는 오는 27일까지 다채로운 현장 참여 프로그램을 선보인다. 먼저 2025년 ‘메이플스토리’ 플레이 기록에 기반한 캐릭터 커스텀 포토를 제공하고 현장 포토존에 참여자의 캐릭터를 노출한다. 또한 스템커피 코엑스점에서 ‘메이플스토리’ 컬래버 메뉴 ‘극한 성장의 에이드’와 ‘파워 엘릭서 라떼’를 선보이고 해당 메뉴 주문 시 2025년 업데이트 콘텐츠를 기념할 수 있는 필름 포토카드 2종 중 1종을 선물한다.