넥슨, '2025 서든어택 챔피언십 시즌2' 결승전 및 쇼케이스 13일 개최

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 인기 온라인 FPS 게임 ‘서든어택’ 공식 e스포츠 대회 ‘2025 서든어택 챔피언십 시즌2’의 결승전 및 디렉터 쇼케이스를 진행한다고 12일 밝혔다.

지난 10월 총상금 6천만원, 우승상금 3천만원 규모로 개막해 치열한 본선 경쟁이 이어진 이번 대회의 결승전은 내일(13일) 오후 5시 잠실 DN 콜로세움에서 열린다. 누구나 현장을 방문할 수 있으며 ‘서든어택’ 공식 ‘SOOP’ 채널과 유튜브 채널에서 김규환 캐스터, 온상민, 그니 해설의 생중계 방송을 시청할 수 있다. 결승전은 디펜딩 챔피언 ‘악마’와 김두리 주축의 명문 클랜 ‘퍼제’의 5판 3선승 대결로 펼쳐지며, ‘악마’의 무실 세트 연속 우승 성공 또는 ‘퍼제’의 명문의 귀환을 알리는 우승 달성 여부를 향한 이용자 관심이 모이고 있다.

넥슨은 결승전 진행을 기념해 현장을 찾은 관람객과 온라인 생중계 시청자를 위한 다채로운 이벤트를 진행한다. 현장 관람 시 5만 ‘넥슨캐시’, 9천 ‘SP’를 포함해 각종 게임 아이템이 담긴 ‘컨테이너(15개)’, ‘키카드(15개)’를 지급하고 베스트 치어풀 및 리액션에 선정된 관객에게는 추가 선물을 제공한다. 공식 ‘SOOP’ 채널과 파트너 스트리머 방송을 통한 온라인 생중계 시청자에게는 드롭스 보상으로 ‘키카드’를 선물하고 한 선수가 적을 전멸시키는 ‘올킬(ALL KILL)’ 상황 발생 시 기념 쿠폰 코드를 공개한다.

또 경기에 앞서 승부예측 참여 시 ‘컨테이너’와 각종 게임 아이템 교환에 사용할 수 있는 500 ‘리그 포인트’를 지급하고, 예측 성공, 누적 참여 횟수, 예측 성공 순위에 따라 ‘넥슨캐시’를 포함한 다채로운 추가 선물을 제공한다. 18일까지 게임 내 대회 기념 챌린지 퀘스트 수행 시에도 ‘컨테이너’와 ‘리그 포인트’를 지급한다고 회사 측은 설명했다.

같은날 결승전 경기에 앞서 오후 3시부터 ‘서든어택’ 김태현 디렉터의 라이브 쇼케이스를 진행한다. 서비스 20주년이었던 2025년을 마무리하며 이용자와 함께 한해를 돌아보고 오는 2026년의 서비스 방향성을 소개할 계획이다.