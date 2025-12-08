넥슨 지주사 NXC, 오너 일가·정부 보유 지분 1천512억원 자사주 취득 후 소각

넥슨 그룹의 지주회사인 엔엑스씨(NXC)가 주주가치 제고를 위해 총 1천512억원 규모의 자기주식 취득과 소각을 단행했다.
NXC는 8일 특수관계인으로부터 주식을 취득했다고 공시했다. 이번에 취득한 주식은 전체 발행 주식의 0.94%에 해당하는 총 2만5천997주로, 취득 단가는 1주당 581만5천원이다. 전체 취득 금액은 약 1천512억원 규모다.
이번 거래에는 고(故) 김정주 창업주의 배우자인 유정현 NXC 의장과 두 자녀, 그리고 기획재정부(한국자산관리공사) 등이 참여했다. 세부적으로 유 의장은 8천670주(약 504억원)를, 두 자녀는 각각 4천461주(약 259억원)를 매도해 오너 일가에서만 총 1천23억원 가량의 주식을 처분했다.
이외 기획재정부는 약 463억원, 와이즈키즈는 약 26억원 규모의 주식을 매도했다.
NXC는 이날 취득한 자기주식 전량을 소각하기로 결정했다. 이번 감자는 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식을 소각하는 이익소각 방식으로 진행돼 자본금의 감소는 없다.
관련기사
- '매각 난항' NXC 물납주식, 정부에 배당금 128억원 안겼다2025.10.07
- 넥슨 지주사 NXC 지분 매각 무산…정부 "재입찰 공고 계획"2025.08.26
- NXC, 벨기에 법인 유상감자 참여…7400억 규모 지분 처분2025.03.20
- 유정현 NXC 의장, 상속세 납부 완료..."그룹 경영 안정 최우선"2024.09.02
이번 거래 이후에도 NXC의 주주별 지분율은 유정현 의장 33.35%, 기획재정부 30.65%, 두 자녀 각각 17.16%, 와이즈키즈 1.69% 등으로 변동 없이 유지된다.
NXC 관계자는 "주주가치 제고 및 유동화 기회 제공을 위해 자기주식 취득을 결정했으며, 취득한 주식은 전량 동시 소각할 예정"이라며 "거래에 따른 주주별 지분율 변동은 없다"고 밝혔다.