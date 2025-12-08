넥슨 지주사 NXC, 오너 일가·정부 보유 지분 1천512억원 자사주 취득 후 소각

넥슨 그룹의 지주회사인 엔엑스씨(NXC)가 주주가치 제고를 위해 총 1천512억원 규모의 자기주식 취득과 소각을 단행했다.

NXC는 8일 특수관계인으로부터 주식을 취득했다고 공시했다. 이번에 취득한 주식은 전체 발행 주식의 0.94%에 해당하는 총 2만5천997주로, 취득 단가는 1주당 581만5천원이다. 전체 취득 금액은 약 1천512억원 규모다.

이번 거래에는 고(故) 김정주 창업주의 배우자인 유정현 NXC 의장과 두 자녀, 그리고 기획재정부(한국자산관리공사) 등이 참여했다. 세부적으로 유 의장은 8천670주(약 504억원)를, 두 자녀는 각각 4천461주(약 259억원)를 매도해 오너 일가에서만 총 1천23억원 가량의 주식을 처분했다.

NXC, 특수관계인 보유 지분 등 1천512억원 자사주 취득 후 소각.

이외 기획재정부는 약 463억원, 와이즈키즈는 약 26억원 규모의 주식을 매도했다.

NXC는 이날 취득한 자기주식 전량을 소각하기로 결정했다. 이번 감자는 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식을 소각하는 이익소각 방식으로 진행돼 자본금의 감소는 없다.

관련기사

이번 거래 이후에도 NXC의 주주별 지분율은 유정현 의장 33.35%, 기획재정부 30.65%, 두 자녀 각각 17.16%, 와이즈키즈 1.69% 등으로 변동 없이 유지된다.

NXC 관계자는 "주주가치 제고 및 유동화 기회 제공을 위해 자기주식 취득을 결정했으며, 취득한 주식은 전량 동시 소각할 예정"이라며 "거래에 따른 주주별 지분율 변동은 없다"고 밝혔다.