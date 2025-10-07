'매각 난항' NXC 물납주식, 정부에 배당금 128억원 안겼다

정부가 고(故) 김정주 넥슨 창업자 유족에게 상속세로 받은 넥슨 지주사 NXC의 주식으로 현재까지 128억원에 달하는 배당금을 수령한 것으로 나타났다.

7일 조국혁신당 차규근 의원실이 기획재정부로부터 제출받은 자료에 따르면, 기재부는 NXC로부터 총 127억8천만원의 배당금을 받았다.

해당 주식은 2022년 김정주 창업자 별세 후 약 6조원의 상속세가 부과되자 유족이 정부에 물납한 지분으로 총 85만1968주에 이른다.

넥슨 사옥

기재부는 주식을 받은 이후 총 세 차례에 걸쳐 배당금을 수령했다. 지난해 4월 주당 4천원의 배당을 받아 34억1천만원을, 같은 해 12월에는 주당 5천원의 배당으로 42억6천만원을 수령했다.

올해 4월에도 주당 6천원의 배당이 이뤄져 51억1천만원의 배당 수익을 올렸다. 정부가 보유한 지분 규모가 커 매각에 어려움을 겪고 있지만, 안정적인 배당 수익이 발생하고 있는 셈이다.

차규근 의원은 "NXC 지분은 비상장 물납주식이지만, 지속적으로 배당 수익이 나오고 있다"며 "정부가 무리하게 매각을 서두를 이유가 없다. 충분한 시간을 두고 적정한 가격에 매각하는 것이 바람직하다"고 강조했다.