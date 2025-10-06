넥슨, '마비노기 모바일'·'카잔' 연타석 흥행…'아크 레이더스'로 글로벌 겨냥

넥슨이 올 상반기 '마비노기 모바일'과 '퍼스트 버서커: 카잔(이하 카잔)'의 연이은 성공으로 국내외 시장에서 저력을 과시한 데 이어, 오는 30일 서바이벌 액션 신작 '아크 레이더스'를 출시하며 연말 글로벌 무대에 승부수를 던진다.

올해 넥슨이 선보인 신작들은 기존 IP의 핵심 경험을 성공적으로 발전시켜 새로운 재미를 창출했다는 공통점을 가진다. '마비노기 모바일'은 협동과 교류라는 MMORPG의 근본 가치에 집중해 세대 통합을 이끌었고, '카잔'은 압도적인 액션성과 완성도 높은 보스전으로 해외 평단의 찬사를 받으며 '던전앤파이터' IP의 확장 가능성을 증명했다.

특히 지난 3월 27일 출시된 '마비노기 모바일'은 전투와 과금 위주에서 벗어나 생활 및 커뮤니티 콘텐츠를 강화하며 새로운 방향성을 제시했다. 이러한 접근은 관계와 경험을 중시하는 Z세대의 취향과 맞아떨어지며 전체 이용자의 66% 이상을 10대와 20대로 채우는 성과를 냈다. 커뮤니티에서는 '모비노기라이크'라는 신조어가 등장할 정도로 새로운 모바일 MMORPG의 기준으로 평가받고 있다.

넥슨 '마비노기 모바일'.

이어 같은 달 28일 출시된 하드코어 액션 RPG '카잔'은 '보고 대응하는 전투'라는 개발 철학 아래 독보적인 액션성을 선보였다. 이용자의 플레이 스타일에 따라 유연하게 설계 가능한 스킬 트리와 장비 조합은 같은 보스를 상대하더라도 매번 색다른 액션을 경험하게 했다.

이 같은 게임성은 출시 직후 스팀 '압도적 긍정적' 평가와 메타크리틱 평점 85점을 기록하는 등 국내외에서 작품성을 인정받는 결과로 이어졌다.

넥슨 '퍼스트 버서커 카잔'.

이러한 성공적인 흐름을 이어 넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오에서 개발한 PvPvE 서바이벌 액션 신작 '아크 레이더스'로 연말 글로벌 시장 공략에 박차를 가한다. 폐허가 된 미래에서 기계 생명체에 맞서 생존하는 공상 과학 세계관을 배경으로, 협동과 경쟁의 묘미를 제공하는 PC·콘솔 패키지 게임이다. '아크 레이더스'는 지난 9월 사전 판매 개시 첫날 스팀 글로벌 'Top Sellers' 10위를 기록하고, 위시리스트 5위에 오르며 전 세계 이용자들의 높은 기대감을 입증했다.

넥슨은 오는 17일부터 19일까지 정식 출시에 앞서 서버 안정성을 최종 점검하는 부하 테스트를 실시할 예정이다.

넥슨이 오는 30일 '아크 레이더스'를 정식 출시한다.

알렉산더 그룬달 엠바크 스튜디오 총괄 프로듀서는 "이번 서버 슬램은 정식 출시 전 실제 서비스 환경에서 게임을 종합적으로 점검할 수 있는 중요한 기회"라며 "이달 30일 이용자들이 완성도 높고 밸런스가 잘 갖춰진 '아크 레이더스'를 경험할 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있으니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.