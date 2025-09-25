넥슨 'FC 온라인', e스포츠 연계 신규 '25FSL' 클래스 업데이트

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 25일 정통 온라인 축구게임 ‘FC 온라인’의 e스포츠 리그와 연계한 신규 ‘25FSL’ 클래스를 업데이트했다.

‘25FSL’ 클래스는 ‘FC 온라인’ 국내 최상위 정규리그 ‘2025 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그(이하 ‘FSL’) 서머’와 연계한 신규 클래스로, 16강 개인전에 출전하는 프로 선수들의 경기 결과에 따라 게임 내 선수 32인 카드의 능력치가 상승하는 ‘라이브 퍼포먼스’가 적용되는 것이 특징이다. 이번 ’25FSL’ 클래스는 프로 선수들의 실제 경기 결과와 ‘FC 온라인’ 선수 카드의 성능이 직접적으로 연결되어 팬들에게 몰입감과 확장된 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

다음 달 2일 16강에 진출한 프로 선수들이 대진 지명식에 참여해 선수 1인당 2개의 카드를 직접 선택하며, 선수가 승리할 때마다 선택한 2장의 카드의 능력치가 1포인트씩 상승한다. 해당 방식은 16강부터 결승전까지 적용되며, 최종 우승 시 우승자가 뽑은 2개의 카드의 능력치가 최대 4포인트까지 상향되고, ‘25FSL’ 클래스 카드 내 우승자 각인이 새겨져 특별한 상징성을 더한다.

넥슨은 ‘FC 온라인’ 공식 e스포츠 유튜브를 통해 ‘25FSL’ 클래스 티저 영상을 공개했다. 영상에서는 지난 ‘2025 FSL 스프링’ 우승자 GEN CITY(前 GEN.G) ‘wonder08’ 고원재와 함께 T1 ‘Ofel’ 강준호, DN FREECS ‘9KKI’ 김시경, kt Rolster ‘JM’ 김정민, BNK FEARX ‘KGB’ 김병권 등 ‘FSL’ 선수들이 출연해 카드 매장에서 자신이 선택하고 싶은 선수를 찾는 모습이 담겼다.

한편, 오는 29일부터 다음 달 1일까지 32강 조별리그 최종전이 진행되며, Dplus KIA ‘Exito’ 윤형석, ‘KWAK’ 곽준혁, GEN CITY ‘Crong’ 황세종, BNK FEARX ‘KBG’ 김병권 등이 출전한다. 16강 개인전 토너먼트는 10월 13일부터 펼쳐지며, 최종 결승전은 11월 15일 상암 숲(SOOP) 콜로세움에서 개최된다.