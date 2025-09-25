넥슨 '마비노기 모바일', 첫 시즌 '빛의 신화 팔라딘' 업데이트

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 25일 데브캣(대표 김동건)이 개발한 MMORPG '마비노기 모바일'의 첫 번째 시즌 '빛의 신화! 팔라딘'을 업데이트했다고 25일 밝혔다.

먼저, 메인 퀘스트 '여신강림 3장: 팔라딘'이 새롭게 추가된다. 신규 지역 '이멘마하'를 배경으로 루에리와 리안, 재상 에스라스의 갈등을 중심으로 이야기가 전개되며, 이번에 처음 등장하는 신규 사냥터 '센마이 평원'과 던전 '페카/페론 고분'에서는 각각 강력한 힘을 가진 필드 보스 '토르모그'와 던전 보스인 '데미리지', '마스터리치'를 만나볼 수 있다.

이와 함께, 신규 변신 시스템 '팔라딘'이 도입된다. 메인 퀘스트를 완료하면 이용 가능한 '팔라딘' 변신은 사용 시 체력∙공격력∙방어력이 상승하는 '강화 변신' 시스템으로, 전투 중 게이지를 채워 발동할 수 있다. 또, 캐릭터의 최고 레벨도 기존 65에서 85로 확장됐다.

넥슨은 첫 시즌 업데이트를 기념해 다양한 이벤트를 마련했다. 신규 이용자의 성장을 위한 '에린 버닝 챌린지'를 통해 25레벨부터 55레벨까지 단계별 보상을 제공하며, 60레벨 이상 이용자는 '에린 버닝 챌린지 MAX'를 통해 85레벨까지 미션을 달성할 때마다 '★6 전설 방어구 룬 선택 상자', '인챈트 스크롤 랜덤 상자(무기)', '푸른 달의 인장 랜덤 상자(방어구)' 등 높은 가치의 보상을 지급한다.

또한, 게임을 플레이하며 얻는 이상한 발바닥 스탬프로 다양한 아이템을 교환하는 '모여라! 발바닥 스탬프! 이벤트'와 누적 출석 14일을 달성하면 '환생석'을 얻을 수 있는 '14일간의 출석 이벤트!'는 다음 달 16일까지 진행된다.

이용자에 대한 감사의 마음을 담은 '롤롤 쿠폰'도 지급한다. 쿠폰 번호 'PALADINUPDATE0925'를 오는 11월 26일까지 웹 페이지 또는 게임에서 입력하면 ▲'★6 +12각인 강화권' 1개 ▲'★6 전설 무기 룬 선택 상자' 1개 ▲'스타프리즘' 1개 ▲'룬 재설정 프리즘' 10개 ▲'보석 스킬 세공기' 10개 ▲100만 골드를 얻을 수 있다.