넥슨 '메이플스토리M', 겨울 대규모 업데이트 로드맵 공개

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 지난 7일 모바일 MMORPG '메이플스토리M'의 2025 겨울 쇼케이스 '익스팬드(EXPAND)'를 열고 향후 대규모 업데이트 계획을 공개했다고 8일 밝혔다.

이번 쇼케이스에서는 내년 2월까지 이어지는 업데이트 로드맵이 발표됐다. 우선 오는 18일 진행되는 1차 업데이트에서는 신규 직업 '칼리'가 추가된다. 칼리는 고유의 높은 기동성을 유지하면서도 조작 난이도를 낮춘 것이 특징이다.

성장 시스템도 대폭 개편된다. 넥슨은 캐릭터를 30분 만에 200레벨까지 성장시킬 수 있는 '본 투 V' 이벤트를 도입한다.

또한 250레벨까지 1+4 레벨업이 가능한 '하이퍼 버닝 부스터', 미션 난이도를 완화한 '아이템 버닝', 리더와 동료 캐릭터가 함께 성장하는 '모두의 버닝 1+2 부스트 업' 등이 진행된다. 5차 전직을 완료한 200레벨 이상 캐릭터를 대상으로는 자유 전직 기능도 지원한다.

내년 1월 15일에는 오리지널 콘텐츠가 업데이트된다. 직업군별 별자리의 힘을 사용하는 신규 스킬 '스텔라 코드'와 신규 오리지널 보스 '아자젤'이 추가될 예정이다. 이와 함께 보스 입장 최대 인원을 6인으로 조정하는 등 시스템 개선도 이뤄진다.

이어 2월 12일에는 6차 전직 시스템 'HEXA 매트릭스' 업데이트를 통해 신규 공용 코어 '솔 야누스'와 두 번째 '마스터리 코어'를 선보인다. 또한 신규 캐릭터 '일리움'과 신규 지역 '호텔 아르크스', '카로테', 에픽 던전 '하이마운틴' 등이 추가된다.