넥슨게임즈, 성평등가족부 '가족친화인증' 획득

넥슨게임즈는 성평등가족부가 주관하는 '가족친화인증기업'에 신규 선정됐다고 2일 밝혔다.

가족친화인증은 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도 등 가족 친화적인 제도를 모범적으로 운영하는 기업에 심사를 거쳐 인증을 부여하는 제도다. 인증 효력은 3년간 유지된다.

넥슨게임즈는 직원 만족도와 가족 돌봄 휴직, 유연근무제 운영, 가족 휴양 시설 지원 등에서 우수한 평가를 받았다. 특히 법정 기준을 상회하는 제도를 운영 중인 점이 인정됐다.

넥슨게임즈 CI.

주요 제도로는 최대 2년까지 사용 가능한 육아휴직과 난임 치료 휴가가 있다. 또한 출산 전후 휴가 90일간 급여를 100% 지급하며, 출산 지원금, 사내 어린이집 운영, 초등학교 입학 선물, 육아기 근로시간 단축 등을 지원한다.

이 밖에도 선택적 근로시간제, 리프레시 휴가 및 휴가비 지원 등 일과 가정의 양립을 위한 근무 환경 조성에 힘쓰고 있다.

강인수 넥슨게임즈 경영총괄본부장은 "가족친화적 조직문화를 정착시키고자 다양한 제도를 운영하고 있다"며 "앞으로도 일과 가정의 균형을 지원하기 위한 노력을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.