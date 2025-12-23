넥슨, ‘메이플스토리’ 키네시스 리마스터 기념 스템커피 협업

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 스템커피 코엑스점과 협업해 ‘메이플스토리’ 키네시스 직업 리마스터 기념 이벤트를 마련했다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 새해 1월 2일까지 진행한다. 이 기간 ‘크라운’ 겨울 쇼케이스 진행 장소인 스템커피 코엑스점을 키네시스 테마로 꾸미고, 협업 음료 ‘키네시스 크림 아메리카노’를 제공한다. 이 음료를 주문하면 같은 테마의 컵홀더부터 스트로우픽, 렌티큘러 포토카드를 특전으로 지급한다.

스템커피 코엑스점. 사진=넥슨

매장에서는 지난 겨울 쇼케이스를 기념해 공개한 협업 음료 ‘극한 성장의 에이드’, ‘파워 엘릭서 라떼’도 함께 판매한다. 각 음료를 주문하면 스트로우픽과 윈터 메이플 몬스터 컵홀더, 크라운 필름 포토카드를 특전으로 제공한다는 것이 회사 측의 설명이다.

관련기사

쇼케이스에서 공개한 연말결산 현장 이벤트도 오는 27일까지 매장 인근에 위치한 코엑스 지하 1층에서 지속 운영한다. 올해 1회 이상 게임에 접속한 이용자를 대상으로 진행한다. 플레이 조건에 따라 콘텐츠 테마의 장식으로 꾸민 크리스마트 트리 커스텀 포토를 선물한다. 참여 캐릭터 이미지를 현장 포토존에 노출해 함께 사진을 촬영할 수 있는 환경도 마련했다.

이와 함께 새해 1월 15일까지 코엑스의 다양한 구역에서 키네시스 리마스터 테마의 옥외 광고도 선보인다.