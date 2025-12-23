에픽게임즈-넥슨코리아, 10년 기술 파트너십 계약

엔진 최적화·기술 협력·품질 보장 등 개발 생태계 전반 지원

게임입력 :2025/12/23 10:27    수정: 2025/12/23 11:08

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에픽게임즈가 넥슨코리아와 10년간 기술 파트너십 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

에픽게임즈는 이번 파트너십을 통해 게임 개발 전반을 아우르는 ‘에픽 프로 서포트’로 기술 지원을 제공한다. 이에 규모가 작은 게임부터 대규모 AAA급 프로젝트까지 개발 안정성과 품질 기준 등을 장기적으로 지원한다.

넥슨 측은 언리얼 엔진을 활용해 PC·모바일·콘솔 등 멀티 플랫폼 개발 효율성을 극대화할 수 있는 기반을 확보할 수 있게 된다. 이를 통해 신규 IP(지적재산권) 및 글로벌 프로젝트의 개발 속도와 완성도를 동시에 높여 장기적인 경쟁력 강화를 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

언리얼 엔진 로고. 사진=에픽게임즈

박용현 넥슨코리아 개발총괄 부사장은 “이번 파트너십을 통해 넥슨은 글로벌 시장을 보다 적극적으로 공략할 것”이라며 “글로벌 스탠다드에 맞춘 개발역량을 통해 차세대 게임 개발 생태계를 강화하겠다”고 밝혔다.

박성철 에픽게임즈 코리아 대표는 “AAA급 대작뿐 아니라, 실험적이면서도 참신한 게임들도 지속적으로 선보여온 넥슨의 개발철학이 이번 계약을 통해 더욱 강화되고 발전될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
에픽게임즈 넥슨코리아 언리얼 엔진

