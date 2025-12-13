에픽게임즈스토어, '2025 홀리데이 세일'...아크레이더스 20% 할인

에픽게임즈 스토어가 ‘2025 홀리데이 세일’을 마련하고, 다양한 장르의 게임을 할인된 가격에 제공한다.

13일 게임 업계에 따르면 에픽게임즈 스토어가 ‘2025 홀리데이 세일’의 시작을 알렸다.

새해 1월 9일 오전 1시까지 진행하는 이번 홀리데이 세일에서는 AAA 대작 타이틀부터 다양한 인디 게임을 최대 75% 할인된 가격에 제공한다. 플레이어는 ▲구매 시 에픽 리워드 적립 혜택 ▲친구에게 게임 선물하기 ▲인게임 재화 등이 포함된 에픽 보너스 등 다양한 혜택을 만나볼 수 있다.

에픽게임즈 스토어 홀리데이 세일 대표 이미지.

특히 장르별 글로벌 대표작이 라인업에 대거 포함됐다. 인기 FPS 시리즈 ‘배틀필드 6’(30% 할인), 오픈 월드를 누비며 친구들과 슈팅 게임을 즐길 수 있는 ‘보더랜드 4’(20% 할인), 스타일리시한 전술 슈팅 게임 ‘레디 오어 낫’(40% 할인)이 대표적이다.

이 외에도 ‘더 게임 어워드 2025(The Game Awards, TGA)’에서 ‘최고의 멀티플레이어 게임’ 부문을 수상한 글로벌 흥행 신작 ‘아크 레이더스(ARC Raiders)’도 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 이 게임은 출시 한 달 만에 전 세계 판매 400만 장, 최고 동시 접속자 70만 명을 기록하며 패키지 게임 최초로 단기간 후보 선정과 수상까지 이끌어낸 만큼, 올해 하반기 가장 주목받고 있다.

개성 넘치는 포트나이트 의상을 리워드로 지급하는 게임도 만날 수 있다.

먼저 새해 1월 9일 새벽 1시까지 ‘EA 스포츠 FC 26’(60%)와 ‘리매치’(33%)를 구매하면 ‘포트나이트 FFC 스트라이커 스파크플러그’ 의상이 제공된다. FC 26은 ‘올해의 게임(Game Of The Year, GOTY)’에 노미네이트 되어, 플레이어는 에픽게임즈 스토어를 통해 해당 타이틀을 합리적인 가격으로 체험할 수 있다.

다양한 인디 게임들도 마련돼 플레이어의 선택지가 한층 넓어졌다. 뛰어난 몰입감을 선사하는 ‘쥬라기 월드 에볼루션 3’(20%), 고대 그리스 배경의 액션 RPG ‘타이탄 퀘스트 II’(20%), 전통 판타지 RPG ‘히 이즈 커밍’(35%)가 포함돼 색다른 즐거움을 선사한다.

홀리데이 세일 기간 동안 공개하는 무료 게임 라인업은 오늘 오전 진행된 더 게임 어워드와 함께 베일을 벗었다. 첫 번째 무료 미스터리 게임은 ‘호그와트 레거시’로, 일주일 동안 무료로 다운로드 할 수 있다.

세일 기간 동안 에픽 결제 시스템을 통해 구매 시, 구매 금액의 20%가 에픽 리워드로 적립된다. 또한 ‘포트나이트’, ‘폴가이즈’ 에서도 동일한 리워드 혜택이 적용된다. 선물하기를 통해 게임과 애드온을 친구에게 직접 선물할 때에도 적립이 가능하며, 적립된 에픽 리워드는 다른 콘텐츠 구매에 바로 사용할 수 있다. 이 외에도 장신구 팩, 게임 내 화폐, XP 부스트, 앱 체험판 등이 무료로 제공된다.

홀리데이 세일은 PC뿐 아니라 안드로이드를 이용하는 스마트폰과 태블릿에서도 같은 기간 일부 게임을 할인된 가격으로 경험할 수 있다.