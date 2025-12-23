넥슨 ‘블루 아카이브’, 대한적십자사에 캠페인 수익금 전액 기부

넥슨코리아는 대한적십자사와 함께 진행한 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브 세이빙 라이브스 투게더!’ 캠페인의 굿즈 수익금을 전액 기부했다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 기부·헌혈 문화 확산을 목적으로 블루 아카이브 지적재산권(IP)을 활용한 다양한 참여형 활동으로 전개됐다.

앞서 올해 여름에는 ‘구급함 패키지’, ‘구호기사단 손잡이 담요’ 등 구호기사단 캐릭터 일러스트를 활용한 특별 굿즈가 두 차례에 걸쳐 출시된 바 있다. 판매를 통해 마련된 수익금은 이달 대한적십자사에 전달돼 이재민 지원과 피해 지역 복구 등 적십자 재난구호 활동에 사용될 계획이다.

넥슨이 ‘블루 아카이브’와 대한적십자사가 함께 진행한 사회공헌 캠페인 수익금을 전액 기부한다. 사진=넥슨

이번 캠페인의 일환으로 지난 4월 온라인 및 6·8월 오프라인 등 총 3차례에 걸쳐 온라인 및 전국 154개 헌혈의 집에서 감사 이벤트도 운영했다. 이 이벤트는 헌혈 참여자에게 블루 아카이브 인기 캐릭터를 활용한 콜라보 굿즈를 제공하는 방식으로 진행됐으며, 총 3만1천여명이 참여했다.

박정무 넥슨코리아 사업부사장은 “이번 캠페인은 선생님(블루 아카이브 이용자)들과 함께 우리 사회의 긍정적 가치를 만들어가고자 한 의미 있는 시도였다”며 “블루 아카이브 IP를 활용해 사회적 가치 조성에 기여할 수 있는 다양한 활동을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.