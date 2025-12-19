넥슨, '마비노기 모바일' X '산리오캐릭터즈' 협업 업데이트.

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 데브캣(공동 대표 김동건∙정길수)이 개발한 MMORPG '마비노기 모바일'에 '산리오캐릭터즈' 협업 업데이트를 실시했다고 19일 밝혔다.

이번 협업은 지난 3월 정식 출시 이후 처음으로 진행되는 제휴 콘텐츠다. 업데이트를 통해 게임 내 주요 지역인 던바튼의 광장, 교회 정원, 스텔라돔 입구 등이 '산리오캐릭터즈' 테마로 새롭게 꾸며진다.

또한 헬로키티, 쿠로미, 시나모롤, 폼폼푸린 등 인기 캐릭터를 활용한 의상과 펫을 획득할 수 있는 '럭키박스' 3종도 함께 선보인다.

넥슨은 업데이트를 기념해 내년 1월 15일까지 다양한 이벤트를 진행한다. 이용자는 미션 수행을 통해 얻은 이벤트 코인으로 '데이지의 패션 아틀리에'에서 산리오캐릭터즈 티셔츠, 페이스 스티커, 지정 염색약 등 다양한 치장 아이템 및 협업 의상을 교환할 수 있다.

같은 기간 '폼폼푸린의 데일리 던전', '헬로키티의 출석 이벤트' 등을 통해 스텔라그램 장식과 추가 보상도 제공한다.

캐릭터별 미션 이벤트도 마련됐다. 오는 30일까지 '시나모롤과 친해지기', '쿠로미와 친해지기' 미션을 완료하면 각 캐릭터의 스텔라그램 장식과 전용 지정 염색약을 획득할 수 있다.

한편, 이번 업데이트에서는 협업 콘텐츠 외에도 신규 스토리 '여신강림 4장: 여신의 그림자'가 공개됐다. 이와 함께 자신만의 공간을 자유롭게 꾸밀 수 있는 하우징 시스템 '마이홈', 바리 1광구 심층 던전 및 바리 어비스 '오염된 폐기장' 등 다양한 즐길 거리가 추가됐다.