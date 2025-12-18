넥슨, 게임 IP 외부 창작자에 개방...오픈라이선스 '리플레이' 페이지 오픈

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 18일 자체 지식재산권(IP)을 외부 창작자에게 개방해 자유로운 2차 창작을 지원하는 IP 오픈라이선스 프로젝트 ‘REPLAY(리플레이)’의 베타 홈페이지를 오픈하고 참가자 모집을 시작했다고 밝혔다.

‘REPLAY’는 넥슨의 다양한 IP 자산을 기반으로 창작자에게 2차 창작 기회를 제공하고, 이를 통해 넥슨 IP의 새로운 가능성을 모색하기 위해 기획된 오픈라이선스 프로젝트다. 기존 소수의 파트너사와 독점적 계약을 맺는 구조를 넘어, 누구나 넥슨 IP를 활용해 게임 및 콘텐츠를 제작할 수 있는 개방형 협업 생태계 구축을 목표로 한다.

넥슨은 이번 베타 오픈을 통해 탄탄한 팬덤을 보유한 ‘어둠의전설’, ‘일랜시아’ ,’아스가르드’, ‘택티컬 커맨더스’, ‘에버플래닛’ 총 5종의 IP를 개방한다. 장르와 형식에 제한 없이 다양한 시도가 가능하도록 그래픽, 사운드 등 핵심 리소스를 제공하며, 복잡한 계약 및 심사 절차를 간소화해 개발 진입장벽을 낮추고 보다 자유로운 개발 환경을 조성한다고 회사 측은 설명했다.

공식 홈페이지를 통해 개인 및 팀 단위로 누구나 프로젝트 ‘REPLAY’ 베타 참여를 신청할 수 있으며, 선정된 프로젝트 파트너에게는 단순한 IP 사용 권한 부여를 넘어 IP 가이드라인 제공, 넥슨 전담 인력 배치를 통한 신속한 협업 지원 등 실질적인 개발 혜택을 제공한다.

넥슨 엄정현 라이브본부 부본부장은 “프로젝트 REPLAY는 넥슨 IP의 잠재력을 외부 창작자들과 함께 확장해 나가는 의미 있는 첫걸음"이라며 “더 많은 개발자가 넥슨 IP를 활용해 새로운 도전을 경험하고, 동반 성장할 수 있는 유연한 협력 구조를 구축하겠다”고 전했다.