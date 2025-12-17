넥슨, 미디어 허브 플랫폼 '넥슨 뉴스룸' 오픈…소통 창구 일원화

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 게임 콘텐츠 관련 정보와 넥슨의 소식을 제공하는 미디어 허브 플랫폼 '넥슨 뉴스룸'을 개설했다고 밝혔다.

'넥슨 뉴스룸'은 기업 소식과 '마비노기 모바일', '아크 레이더스' 등 서비스 중인 게임 타이틀의 최신 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 통합 플랫폼이다. 각종 콘텐츠를 직관적으로 검색하고 활용할 수 있도록 구성됐다.

해당 플랫폼에서는 공식 보도자료를 비롯해 게임별 최신 동향을 다루는 기획형 포스트, '메이플스토리', '던전앤파이터', '마비노기' 등 주요 IP(지식재산권) 리포트, 영상 콘텐츠 등이 제공된다.

또한 주요 이슈별 사진과 영상 등 고품질 시청각 자료도 지속적으로 업데이트될 예정이다.

넥슨은 이번 뉴스룸 운영을 통해 미디어와 이용자들에게 정확한 정보를 제공하고, 주요 이해관계자와의 소통을 강화한다는 방침이다.