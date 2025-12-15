넥슨 '서든어택', 2026 시즌1 '원티드: 서바이버' 공개…생존전 대규모 개편

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 지난 13일 서울 잠실 DN 콜로세움에서 '서든어택 2025 파이널 시즌 디렉터 라이브 쇼케이스'를 개최하고 2026년 시즌1 계획을 공개했다고 15일 밝혔다.

김태현 디렉터가 진행을 맡은 이날 행사에서는 2026 시즌1 '원티드: 서바이버'의 상세 업데이트 내용이 발표됐다. 이번 시즌패스에는 신규 오리지널 캐릭터 '엠버'와 신규 무기 'MK76(K)'이 포함된다.

특히 기존 생존모드에서 인기를 끌었던 '3보급구역'과 '시범단지' 전장이 새로운 생존전 규칙에 맞춰 순차적으로 복귀한다. 지난 11일부터 시범 서비스 중인 생존전은 기존 모드를 대규모 개편한 콘텐츠로, 향후 등급체계 고도화와 등급 보상 추가, 컨테이너 보상 강화 등 지속적인 업데이트가 진행될 예정이다.

넥슨 '서든어택', 2026 시즌1 '원티드: 서바이버' 공개.

넥슨은 오는 18일부터 '생존전&2026 시즌1' 사전등록을 시작한다. 사전등록 참여자에게는 생존전 플레이 지원 아이템을 지급하며, 추첨을 통해 3만 넥슨캐시 등 경품을 제공한다. 또한 스트리머 대회와 시청 이벤트 등을 통해 이용자들이 변화된 생존전을 체험할 수 있도록 할 계획이다.

이용자 편의성을 위해 '에임스쿨' 콘텐츠도 개편된다. 무한 탄창 및 장탄 제공, 스테이지 재도전 기능, 스테이지 축소, 제한시간 증가 및 정확도 완화 등을 적용해 이용자들이 가볍게 손을 풀 수 있는 콘텐츠로 재구성한다.

이날 쇼케이스 현장에서는 공식 e스포츠 대회 '2025 서든어택 챔피언십 시즌2' 결승전도 진행됐다. 디펜딩 챔피언 '악마'와 맞붙은 '퍼제'는 MVP 김두리 선수의 활약에 힘입어 세트 스코어 3대 1로 우승을 차지했다.

한편, 넥슨은 이날 행사에서 서비스 20주년 기념 사회공헌 활동 소식도 전했다. 앞서 넥슨은 지난여름 성수동 팝업 스토어 운영 수익금 약 5천200만원 전액을 한국해비타트에 기부한 바 있다. 김태현 디렉터는 독립유공자 후손의 주거 환경 개선을 위해 수혜 세대를 직접 방문한 후기를 공유했다.