넥슨, 서울대병원 '도토리하우스'에 1억7천만 원 후원…이용자·임직원 동참

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 '서울대학교병원 넥슨어린이통합케어센터 도토리하우스(이하 도토리하우스)'에 운영 기금 총 1억7천여만원을 전달했다고 17일 밝혔다.

이번 후원은 이용자와 임직원, 회사가 함께 참여해 조성한 기금이라는 점에서 의미를 더했다. 기금은 유저 참여형 캠페인 '넥슨 히어로'를 통해 마련된 1억원과 매칭 그랜트 방식의 사내 기부 캠페인 '더블유 캠페인'으로 모금된 7천300여만원이 합산돼 마련됐다.

특히 지난 2일부터 9일까지 진행된 '더블유 캠페인'에는 650여명의 임직원이 참여해 약 3천600만원을 모금했으며, 회사의 매칭 기부금이 더해졌다. 해당 재원은 도토리하우스의 낙상 방지 시설 리모델링 및 보수, 기자재 구입 등에 쓰일 예정이다.

넥슨, 서울대학교병원 넥슨어린이통합케어센터 운영기금 전달식.

또한 '넥슨 히어로' 기금 1억원은 중증·희귀난치질환 환아와 가족을 위한 '가족 캠프' 프로그램 신설과 전문 인력 확보에 활용된다. 내년부터 시작되는 가족 캠프는 1박 2일 일정으로 의료진, 사회복지사, 봉사자가 참여해 환아 가족의 정서 회복과 유대감 강화를 돕는다.

김정욱 넥슨재단 이사장은 "이번 지원은 유저분들과 임직원, 그리고 회사가 함께 마음을 모아 만든 기금이라 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 환아와 가족들의 일상을 지지하고 치료 과정이 보다 긍정적인 경험이 될 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 전했다.

김영태 서울대학교병원장은 "이번 기부가 환아 가족들에게 쉼과 유대의 시간을 제공하는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다"며 "따뜻한 마음을 모아주신 넥슨 임직원과 유저 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

한편, 넥슨재단은 어린이 의료 지원 및 장애인 인권 증진에 기여한 공로를 인정받아 이달 '한국장애인인권상'에서 민간기업부문 보건복지부 장관상을 수상했다.