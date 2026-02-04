삼성중공업, 중동 AM 시장 공략…카타르 조선소와 MOU

삼성중공업이 중동 지역으로 글로벌 사업 확대에 나섰다.

삼성중공업은 카타르 도하에서 열리는 'LNG 2026'에서 QSTS와 사업협력 양해각서(MOU)를 체결한다고 4일 밝혔다. QSTS는 카타르 동부에 위치한 조선소로, 세계 최대 LNG 선사로 알려진 나킬라트의 자회사다. QSTS는 지금까지 LNG 운반선 등 2천여 척의 수리 실적을 보유하고 있다.

이번 MOU를 통해 양사는 개조와 애프터마켓(AM) 분야 협력을 우선 추진하기로 했다. 구체적으로 탈탄소, 에너지 저감, 선상 탄소포집 장비 등 친환경 설비와 디지털 솔루션 분야 개조 사업에서 협력을 추진한다. 소형 해양 프로젝트와 특수 목적선 신조 협력도 함께 검토한다.

카타르 조선소(QSTS) 전경 (사진=삼성중공업)

삼성중공업은 중동 지역에서 친환경 선박 전환 수요와 해양 개발 프로젝트가 확대되는 흐름에 맞춰 QSTS의 설비와 네트워크를 활용해 현지 사업에 대응할 수 있을 것으로 기대한다. 향후 구체적인 사업 아이템을 확정해 나갈 방침이다.

한편 이번 행사에는 최성안 삼성중공업 대표(부회장) 등 경영진이 참석해 카타르에너지와 엑슨모빌 등 글로벌 에너지 기업들과 사업 협력을 논의한다.

관련기사

남궁금성 삼성중공업 조선소장(부사장)은 “QSTS와의 사업 협력은 삼성중공업의 글로벌 사업 확대에 중요한 이정표가 될 것”이라며 “적극적인 글로벌 사업을 통해 사업 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, LNG 2026은 가스텍, 세계가스총회(WGC)와 함께 LNG 관련 세계 3대 전시회 중 하나로 꼽힌다. 올해 행사는 2일부터 5일까지 도하에서 개최된다.