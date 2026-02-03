한병도 "대미투자법 조속 처리...5.18 수록 원포인트 개헌"

민주당 원내대표 교섭단체 연설

디지털경제입력 :2026/02/03 11:08    수정: 2026/02/03 11:14

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 “한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안의 심도 있는 심사와 조속한 처리를 야당 의원들에게 요청한다”고 말했다.

한 원내대표는 이날 서울 여의도 국회에서 원내대표 취임 후 처음으로 열린 2월 임시국회 교섭단체 대표 연설에서 “관세가 재인상된다면 자동차 업계는 연간 4조 원이 넘는 추가 부담을 떠안게 된다”며 이같이 밝혔다.

대미투자특별법을 재차 강조하면서 “기업의 손익 문제에 그치는 게 아니라 차량 가격 상승과 투자 축소로 이어져 국내 소비자 부담 증가와 일자리를 압박하는 구조적 충격으로 다가올 것이 자명하다”면서 “아까운 시간을 더는 허비해서는 안 된다”고 했다.

한병도 민주당 원내대표

지방선거를 앞두고 원포인트 개헌을 제안했다.

한 원내대표는 “5.18 정신을 헌법 전문에 수록하자”면서 “5.18 민주화운동은 대한민국 헌정질서와 민주주의의 근간”이라고 말했다.

그러면서 “헌법 전문 수록을 더는 미룰 이유가 없다”며 “야당의 초당적인 협조를 기대한다”고 덧붙였다.

관련기사

그는 또 “우원식 국회의장께서 제안한 국민투표법 개정도 빠른 시일 안에 추진하겠다”고 밝혔다.

현재 국회 계류 중인 국민투표법 개정안은 총 7건으로 핵심 내용은 재외국민의 국민투표권 보장이다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
더불어민주당 교섭단체 대표 연설 국회 대미투자특별법

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'몰트북' 나비효과?…韓 상륙한 AI들의 수다

다쏘시스템 "AI 활용 효과, 작업 노하우·경험 축적서 극대화"

밥상 물가, 짜고 친 고스톱?...CJ·삼양·대한제분 등 가격담합 기소

점유율 2% 다음의 반격...업스테이지가 그리는 차세대 AI 포털

ZDNet Power Center