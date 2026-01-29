한경협, 조직개편 단행…성장전략실·일자리TF 신설

성장전략·국제협력·청년 일자리 3대 축 중심 재편

한국경제인협회(한경협)가 조직 개편을 단행했다.

한경협은 29일 성장전략실과 일자리 태스크포스(TF)를 신설하고 국제본부 조직을 확대 개편했다고 밝혔다. 개편은 내달 1일부터 시행한다.

이번에 신설된 성장전략실은 인공지능(AI), 첨단 제조, 디지털 전환 등 신성장 전략 로드맵을 수립하고 주력 산업 경쟁력 강화 방안을 마련해나갈 예정이다.

한국경제인협회 표지석 (사진=한경협)

일자리 TF는 채용박람회 등 실질적인 기회 제공과 함께 청년 일자리 확대를 위한 정책 연구·제안 기능을 강화해 청년 고용 확대를 적극 뒷받침할 방침이다.

기존에 2개 팀 체제였던 국제본부는 통상질서와 글로벌 환경 변화에 효과적으로 대응하기 위해 3개 팀 체제로 확대된다.

한경협은 "올해 한국경제의 체질을 바꾸고 새로운 성장 방정식을 제시하는 대전환의 원년"이라며 "사업보국의 정신으로 국민·기업·정부와 함께 경제 재도약에 나서겠다"고 말했다.

한경협 조직도
