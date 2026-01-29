컴투스홀딩스 '소울스트라이크', 최초 통합 서버 '월드' 업데이트

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 모바일 방치형 게임 '소울 스트라이크' 글로벌 출시 2주년을 맞아 신규 서버를 오픈하는 등 대규모 업데이트를 진행했다고 29일 밝혔다.

이번 업데이트에서는 최초 통합 서버 '월드'를 선보였다. 월드는 전 세계 이용자가 한 전장에서 만날 수 있는 서버다. 기존 서버에 캐릭터가 있더라도 월드 서버에서 새로운 캐릭터를 생성할 수 있다.

글로벌 출시 2주년을 기념해 초특급 보상을 선물하는 이벤트도 마련됐다. 출석 이벤트부터 14일 미션, 소환 할인, 월드 서버 오픈 기념 성장 레이스, 2주년 이벤트 상점 등 다양한 행사가 진행된다. 아울러 컴투스 스토어에서는 다음달 25일까지 모든 소울 스트라이크 굿즈를 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

대규모 업데이트에 걸맞는 신규 콘텐츠도 다양하다. 요일별 속성에 맞는 스킬, 동료, 유물, 펫을 편성해 강력한 보스에 도전하는 '엘리멘탈 침공전'과 신규 성장 요소 '서포터' 시스템이 새롭게 추가됐다. AI 라스크 챗봇은 게임 내 채팅을 통해 게임 시스템, 프리셋 셋팅, 영혼 장비 장착 등 이용자가 궁금해하는 다양한 게임 정보를 실시간으로 제공한다.

이와 함께 QWER 협업은 2주년에도 이어진다. 신화 동료로 등장한 멤버 4명 취향에 맞게 꾸밀 수 있는 '교복 스킨'이 추가됐다.