컴투스홀딩스, 2026년 신작 8종 쏟아낸다… 게임 사업 성장 가속

컴투스홀딩스가 2026년 한 해 동안 퍼블리싱 신작 8종을 출시하며 게임 사업의 양적·질적 성장에 나선다.

컴투스홀딩스는 19일 MMORPG, 퍼즐, 수집형 RPG 등 다양한 장르의 라인업을 공개하고, 독창적인 게임성을 바탕으로 글로벌 유저들의 관심을 사로잡겠다는 포부를 밝혔다.

가장 먼저 시장에 나서는 분야는 퍼즐 장르다. 신작 ‘컬러스위퍼’와 ‘파우팝 매치’는 올해 1분기 소프트 런칭을 목표로 막바지 담금질을 진행 중이다. 특히 북미 지역 테스트에서 긍정적인 평가를 받은 ‘컬러스위퍼’는 무한대에 가까운 퍼즐 로직 조합과 심플한 그래픽으로 높은 유저 리텐션을 기록하며 기대감을 높이고 있다.

컴투스홀딩스 CI.

‘파우팝 매치’는 익숙한 매치3 방식에 마을 꾸미기와 미니 게임 요소를 결합해 차별화를 꾀했다.

하반기에는 대작급 타이틀이 대거 투입된다. 기존 SF 세계관의 ‘아레스’는 싱글 플레이 콘텐츠를 중심으로 전면 개편한 ‘슈트 체인지 액션 RPG’로 재탄생해 글로벌 시장을 공략한다. MMORPG ‘탈리온’의 정식 후속작인 ‘프로젝트 V(가제)’ 역시 하반기 기대작으로 꼽힌다.

이 게임은 최신 트렌드에 맞게 플레이 중심의 성장 구조를 도입하고, PVP 대신 협동 기반 콘텐츠에 집중해 몰입도를 높인다는 방침이다.

이 외에도 수집형 RPG ‘스타 세일러’, 사냥과 요리가 결합된 하이브리드 게임 ‘론 셰프’, 전략 디펜스 ‘프로젝트 D(가제)’ 등 개성 있는 신작들이 연내 출시를 앞두고 있다.

컴투스홀딩스는 자체 게임 챌린지 공모전 등을 통해 발굴하는 신규 파이프라인을 지속적으로 더해 2026년 라인업을 더욱 풍성하게 구축할 계획이다.