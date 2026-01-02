정철호 컴투스홀딩스 대표 "2026년은 가능성 탐색 단계 넘어 결과로 증명하는 해"

정철호 컴투스홀딩스 대표이사가 새해를 그간 준비한 가능성을 구체적 성과로 입증하는 원년으로 선포했다. 정 대표는 2일 신년사를 통해 "2026년은 가능성을 탐색하는 단계를 넘어, 하나하나 결과로 증명해 나가고자 한다"며 "명확한 목표를 세우고 실행력을 높여 실질 성과 창출에 집중하겠다"고 밝혔다.

지난해 시장 상황에 대해서는 성장이 둔화하고 불확실성이 지속된 도전적 시기였다고 진단했다. 특히 웹3 사업은 단기 성과보다 장기적 관점에서 방향을 점검하는 과정을 거쳤다.

정 대표는 어려운 환경에서도 '소울 스트라이크'가 안정적 라이브 서비스를 통해 장기 흥행을 이어왔으며, 독창적 신작들을 준비하며 게임 본연 재미를 향한 기준을 분명히 했다고 평가했다.

정철호 컴투스홀딩스 대표.

웹3 분야는 새로운 기술 흐름과 결합해 실질 가치를 찾는 데 주력한다. 정 대표는 "AI와 RWA라는 새로운 흐름 속에서 글로벌 파트너와 협력을 넓히며 실질 가치로 이어질 수 있는 방향을 모색해 왔다"고 설명했다.

이어 시장과 이용자 목소리에 민첩하게 대응하고 지속 가능한 성장을 뒷받침할 시스템과 환경을 갖추겠다는 의지를 피력했다.

조직 문화 측면에서는 사람과 신뢰를 중심에 뒀다. 정 대표는 "서로 신뢰하며 솔직하게 의견을 나누고, 새로운 시도를 존중하는 분위기 속에서 각자 고민과 실행이 쌓일 때 한 단계 더 성장할 수 있다"고 강조했다. 작은 개선과 도전 하나하나가 모여 큰 변화를 만든다는 신념이다.

마지막으로 정 대표는 여러 변화 속에서도 흔들리지 않는 기반을 쌓아왔음을 역설하며 임직원을 독려했다. 정 대표는 "여러분의 과감한 도전과 노력이 더해져 다시 한번 도약하는 새해가 될 것"이라며 "여러분의 열정이 더 큰 성과로 이어질 수 있도록 항상 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.