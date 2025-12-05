컴투스홀딩스-유티플러스, MMORPG '프로젝트 V' 글로벌 퍼블리싱 계약.

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 유티플러스인터랙티브(대표 유태연)가 개발 중인 MMORPG ‘프로젝트 V(가제)’의 글로벌 퍼블리싱을 맡게 됐다고 5일 밝혔다.

회사 측은 계약을 통해 프로젝트 V의 국내 및 글로벌 퍼블리싱을 담당하며, 2026년 출시를 목표로 준비를 본격화한다. 컴투스홀딩스와 두 번째 협업을 진행하는 유티플러스인터랙티브는 2006년 설립 이후 MMORPG ‘탈리온’을 비롯해 다양한 장르에서 개발 역량을 인정받아 왔다.

프로젝트 V는 컴투스홀딩스가 서비스 중인 MMORPG ‘탈리온’의 정식 후속작이다. 전작의 호쾌한 액션성과 전투 감각을 계승하면서 현재 시장 트렌드에 걸맞는 새로운 방향성으로 제작한다. 기존의 페이투윈(Pay to Win) 방식에서 벗어나 플레이에 따른 자연스런 성장과 그 과정의 재미를 추구한다.

특히 향상된 그래픽과 연출을 통해 몰입감을 극대화하고, 경쟁 중심의 PVP 대신 협동 기반의 성장과 목표 달성의 즐거움에 초점을 맞춘 것이 특징이라고 회사 측은 설명했다.

컴투스홀딩스는 프로젝트 V를 비롯해 전략 디펜스, 메트로배니아, 퍼즐, 수집형 RPG 등 다양한 장르의 게임으로 퍼블리싱 라인업을 확장하며 게임 사업을 강화해 나가고 있다.