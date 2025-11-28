컴투스홀딩스, 공모전 수상작 ‘우당탕 러너즈’ 글로벌 퍼블리싱 계약

컴투스홀딩스는 뚝딱스튜디오가 개발 중인 신작 ‘우당탕 러너즈’의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.
‘우당탕 러너즈’는 컴투스홀딩스가 주최한 ‘게임 챌린지’ 공모전 수상작이다. 4대4 팀 대결 방식의 런레이싱 육성 게임으로, 자동 경주의 편리함과 캐릭터 배치에 따른 전략적 재미를 결합한 것이 특징이다.
게임은 탱커, 러너, 브레이커 등 각기 다른 역할을 가진 캐릭터를 전략적으로 배치해 경기 양상을 풀어나가는 방식으로 진행된다. 3매치 퍼즐 방식을 접목한 액티브 스킬과 속도감 있는 연출도 포함됐다.
관련기사
- 컴투스홀딩스, 신작 '스타 세일러' 글로벌 파이널 테스트2025.11.27
- 컴투스홀딩스, PC콘솔 액션RPG '페이탈 클로' 스팀 얼리액세스 출시2025.11.18
- 컴투스홀딩스, 3분기 매출 196억원...다수 신작 통해 반등 노림수2025.11.11
- 컴투스홀딩스, 전략 디펜스 신작 '프로젝트 D' 글로벌 퍼블리싱 계약2025.11.07
이번 계약은 ‘게임 챌린지’ 공모전 수상작 중 처음으로 퍼블리싱 계약이 성사된 사례다. 양사는 향후 글로벌 출시를 위한 절차를 밟을 예정이다.
한편, 컴투스홀딩스는 유망 신작 발굴을 위한 ‘제2회 게임 챌린지’ 공모전도 계획하고 있다.