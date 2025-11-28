컴투스홀딩스, 공모전 수상작 ‘우당탕 러너즈’ 글로벌 퍼블리싱 계약

컴투스홀딩스는 뚝딱스튜디오가 개발 중인 신작 ‘우당탕 러너즈’의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

‘우당탕 러너즈’는 컴투스홀딩스가 주최한 ‘게임 챌린지’ 공모전 수상작이다. 4대4 팀 대결 방식의 런레이싱 육성 게임으로, 자동 경주의 편리함과 캐릭터 배치에 따른 전략적 재미를 결합한 것이 특징이다.

게임은 탱커, 러너, 브레이커 등 각기 다른 역할을 가진 캐릭터를 전략적으로 배치해 경기 양상을 풀어나가는 방식으로 진행된다. 3매치 퍼즐 방식을 접목한 액티브 스킬과 속도감 있는 연출도 포함됐다.

컴투스홀딩스, ‘우당탕 러너즈’ 글로벌 퍼블리싱 계약 체결

이번 계약은 ‘게임 챌린지’ 공모전 수상작 중 처음으로 퍼블리싱 계약이 성사된 사례다. 양사는 향후 글로벌 출시를 위한 절차를 밟을 예정이다.

한편, 컴투스홀딩스는 유망 신작 발굴을 위한 ‘제2회 게임 챌린지’ 공모전도 계획하고 있다.