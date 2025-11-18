컴투스홀딩스, PC콘솔 액션RPG '페이탈 클로' 스팀 얼리액세스 출시

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 PC 및 콘솔 기반 기대작 ‘페이탈 클로(Fatal Claw, 개발 엔데브게임즈)’의 스팀 얼리액세스 버전을 출시했다고 18일 밝혔다.

메트로배니아 장르의 액션 RPG ‘페이탈 클로’는 오늘 오후 5시부터 세계 최대 게임 유통 플랫폼 스팀에서 얼리액세스 버전을 플레이할 수 있다. 얼리액세스 출시를 기념해 다음 달 2일까지 10% 할인된 금액으로 게임을 구매할 수 있다.

‘페이탈 클로’는 신비로운 고양이 ‘키샤’와 함께 미지의 지하 세계를 탐험하는 독창적인 스토리를 담고 있다. 횡스크롤 액션에 성장 요소를 결합해 메트로배니아 장르의 재미를 정교하게 구현한 것이 특징이다. 지난 스팀 넥스트 페스트에서 약 2시간 분량의 데모가 공개된 후 매력적인 비주얼과 높은 몰입감으로 유저들의 호평을 받았다.

관련기사

페이탈 클로(Fatal Claw).

얼리액세스 버전에는 ‘엘러드 성 상층’·‘올빼미 채석장’ 등 신규 지역 추가, 조작감 개선, 타격 사운드 보강, 미니맵 도입 등 콘텐츠 및 편의 기능이 대폭 확장됐다. 컴투스홀딩스는 글로벌 유저 피드백을 바탕으로 완성도와 게임성을 향상시켜 왔다고 설명했다.

페이탈 클로는 내년 1분기 스팀 정식 출시를 목표로 하고 있으며 X박스, 닌텐도 스위치 등 콘솔 플랫폼으로도 선보일 예정이다.