컴투스, 3분기 매출 1천601억원…글로벌 IP·AI 혁신으로 모멘텀 강화

컴투스(대표 남재관)가 11일 2025년 3분기 실적을 공시했다.

컴투스는 3분기 연결 기준 매출 1천601억 원, 영업손실 194억 원을 기록했다. 올해 3분기까지의 누적 매출은 5천129억 원으로 전년 동기 대비 1.9% 증가했다. 3분기 영업손실은 9월 말 신작 출시를 앞두고 집행된 사전 마케팅 비용 등이 영향을 미쳤다.

컴투스는 신작 매출 반영과 기존 주력 타이틀 업데이트 효과로 실적 반등에 나설 계획이다.

컴투스 CI

‘서머너즈 워: 천공의 아레나’는 11월 대규모 업데이트 ‘TOMORROW’를 진행할 예정이다. 앞서 지난 1일 프랑스 파리에서 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025’ 월드 파이널을 개최했다. 야구 게임 라인업은 포스트시즌까지 성과를 이어갔으며, 이벤트를 지속할 예정이다.

컴투스는 신작 출시, 글로벌 IP 확보, AI 기반 개발 체계 혁신으로 중장기 성장 동력을 강화할 방침이다.

신작 라인업으로는 9월 ‘도쿄게임쇼 2025’에서 공개된 ‘도원암귀: 크림슨 인페르노’, 에이버튼의 대형 MMORPG ‘프로젝트 ES’(가칭), ‘데스티니 차일드’ 기반 게임 등을 준비 중이다.

IP 확보 전략으로는 현재 개발 중인 ‘도원암귀’, ‘전지적 독자 시점’ 외에, 최근 일본 코단샤와 ‘가치아쿠타’ 제작위원회 참여 및 다수 IP의 게임화 협약을 체결했다.

또한 AI 기술 내재화를 위해 전문 조직 ‘AX HUB’를 기존 4개에서 6개 부서로 확대했다. 제작 자동화, 품질 향상, 이용자 분석 등 게임 개발 전 과정에 AI 활용을 추진하고 있다.