컴투스플랫폼 하이브플랫폼, '포켓 게이머 커넥츠'서 글로벌 진출 노하우 공유

컴투스플랫폼(대표 최석원)은 글로벌 모바일 게임산업 콘퍼런스 ‘포켓 게이머 커넥츠(Pocket Gamer Summit Connects, 이하 PGC)’에 연사로 참석해 글로벌 진출 노하우에 대해 발표했다고 4일 밝혔다.

PGC는 글로벌 게임산업의 B2B 네트워킹 및 지식 공유를 목적으로 하는 행사다. 2014년부터 70개 이상의 국가에서 개최되고 있는 이 행사는 올해 한국에서는 처음으로 열렸다. 이번 행사에서는 모바일 게임을 넘어 글로벌 게임 트렌드와 개발 기술, AI, XR 등 게임산업 전반에 대한 심도 깊은 논의가 이뤄졌다.

컴투스플랫폼은 이날 행사에서 글로벌 진출 노하우에 대한 발표를 진행했다. ‘글로벌에 진출할 준비가 되었습니까?’라는 제목으로 진행된 발표에서 컴투스플랫폼은 국가 및 지역별 인증, 결제, 법률, 정책, 운영 등에 대한 인사이트를 공유했다. 또한 자사의 게임 백엔드 서비스 ‘하이브플랫폼’을 통해 개발 및 운영 과정의 효율성을 높이고, 글로벌 진출에 성공한 사례를 소개했다.

글로벌 모바일 게임산업 콘퍼런스 ‘포켓게이머 커넥츠’에 연사로 참여한 컴투스플랫폼 김병우 테크AM실장.

강연자로 나선 컴투스플랫폼 김병우 테크AM실 실장은 “컴투스플랫폼은 글로벌 진출에 어려움을 겪는 유망한 게임사들에게 게임 서비스 기술을 공급하고 있다”라며 “오랜 기간 쌓아온 성공적인 글로벌 서비스 노하우를 공유하며 동반성장의 길을 열어가고 있다”고 밝혔다.

하이브플랫폼은 컴투스플랫폼의 게임 백엔드 서비스다. 인증, 빌링, 애널리틱스, 웹상점, 보안 등 필수 기능을 하나의 SDK와 통합 관리 페이지로 제공해 게임사가 핵심 콘텐츠 개발에만 집중할 수 있도록 한다. 이는 개발과 운영 업무의 효율을 높여 출시 일정을 단축하고 수익을 향상시키도록 돕는다. 현재까지 250개 이상의 게임이 하이브플랫폼을 적용했으며, 하이브플랫폼이 탑재된 게임의 총 누적 유저수는 9억 명에 달한다.