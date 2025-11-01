컴투스 'SWC2025' 월드 파이널 개막, 파리는 열기로 '가득'

컴투스(대표 남재관)는 프랑스 파리에서 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나(이하 서머너즈 워)’ 연간 최대 축제의 피날레를 시작했다고 1일 밝혔다.

컴투스는 1일 오후 9시(한국 시각 기준), 파리 센 강변에 위치한 프랑스 최대 규모 공연장 ‘라 센 뮈지칼’의 그랑 센 홀에서 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(이하 SWC2025)’의 세계 챔피언을 가리는 월드 파이널 무대의 막을 올릴 예정이다.

개막 전부터 현장에는 6년만에 파리에서 펼쳐질 월드 파이널을 반기는 현지 소환사는 물론, 챔피언 탄생의 순간에 함께하기 위해 유럽 전역에서 ‘서머너즈 워’ 팬들이 총출동하며 공연장을 뜨겁게 채웠다.

컴투스 SWC2025 월드 파이널 개막.

경기장 안팎에는 현장 승부 예측 투표, 치어풀 이미지 제작 등 다양한 이벤트가 마련됐으며, 유저들은 함께 인증샷을 찍고 참여를 통해 선물도 받으며 페스티벌 분위기를 즐겼다.

한편, 이번 월드 파이널은 한국어, 영어, 프랑스어, 독일어 등 13개 언어의 전문 해설로 전 세계 생중계되며, ‘서머너즈 워’ e스포츠 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.