컴투스, '도원암귀 크림슨 인페르노' 주요 캐릭터 스킬 영상 공개

컴투스(대표 남재관)는 신작 RPG '도원암귀 크림슨 인페르노'의 주요 캐릭터 스킬 영상을 공개했다고 29일 밝혔다.

'도원암귀 크림슨 인페르노' 공식 유튜브 채널에 공개된 이 영상들은 등장인물들이 박진감 넘치는 음악을 배경으로 주요 기술을 선보이는 내용을 담고 있다. 영상을 통해 캐릭터들의 기본 공격기와 주요 스킬 카드를 미리 확인할 수 있다.

현재까지 ▲이치노세 시키 ▲무다노 나이토 ▲코우가사키 진 ▲모모미야 츠바키리 등 총 4종의 영상이 업로드됐다. 컴투스는 정식 서비스 전까지 더 많은 캐릭터 영상을 순차 공개할 계획이다.

'도원암귀 크림슨 인페르노'는 TV 애니메이션 '도원암귀'를 기반으로 컴투스가 개발 중인 신작으로, 모바일과 PC 플랫폼으로 준비 중이다. 이 게임은 TV 애니메이션의 스토리와 캐릭터 설정을 살리고, 3D 그래픽과 연출로 전투를 구현할 예정이다.

'도원암귀 크림슨 인페르노'는 지난 9월 말 도쿄게임쇼2025에 단독 부스로 참가한 바 있다. 최근 TV 애니메이션 '도원암귀'는 2기 방영에 돌입했다.

컴투스는 앞으로도 공식 브랜드 페이지 및 SNS를 통해 글로벌 게이머들과 지속적으로 소통할 계획이다.