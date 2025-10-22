컴투스 '서머너즈 워: 러쉬', 신규 소환수 '예거' 업데이트

컴투스(대표 남재관)는 방치형 디펜스 RPG '서머너즈 워: 러쉬'에 신규 소환수 '예거'와 대규모 길드 콘텐츠 '길드 대격전'을 추가하는 업데이트를 실시했다고 22일 밝혔다.

신규 소환수 '예거'는 '서머너즈 워' IP의 빛 속성 드래곤 나이트로, 전설 등급 근거리형 소환수다. 치명타 공격 시 근거리 아군의 강타 피해량을 높이고, 자신의 강화 효과 수치에 비례해 추가 피해를 입히는 스킬을 보유했다.

또한 아군 전체의 강타 확률을 10초간 증가시키는 전용 스킬을 지녀 전략형 딜러로 활용된다. '예거'는 오는 11월 5일까지 진행되는 픽업 이벤트를 통해 획득할 수 있다.

컴투스 ‘서머너즈 워 러쉬’ 신규 콘텐츠 업데이트.

함께 추가된 '길드 대격전'은 PvP 협동 콘텐츠다. 4주간 총 8회 진행되는 시즌형 길드 전투로, 전 세계 모든 서버의 길드가 참여한다. 길드원 전원이 참여해 전투를 진행하며, 종료 시 더 높은 점수를 얻은 길드가 승리하는 방식이다. 라운드 결과와 시즌 순위에 따라 보상이 지급된다.

관련기사

보상으로 획득하는 재화 '여신의 증표'는 신규 성장 시스템인 '길드 신전'에서 사용된다. 이용자는 '기도하기'를 통해 공격력, 방어력, 체력 등 능력치를 높일 수 있으며, 모든 능력치가 최고 단계에 도달하면 신전을 성장시킬 수 있다.

이 밖에도 최고 등급 장비인 '불멸' 등급이 추가됐다. ▲마법구 레벨(33) ▲필드 보스 스테이지(1만4천800) ▲천공섬 방어전(챕터 26) ▲일일 던전(750) ▲훈련 강화(95) ▲덱 슬롯(18) ▲소환수 최대 레벨(80) 등 성장 콘텐츠 한계치도 확장됐다.