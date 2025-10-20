컴투스 'SWC2025' 아시아퍼시픽 컵, PU 2년 연속 우승

컴투스(대표 남재관)의 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(이하 SWC2025)' 아시아퍼시픽 컵에서 PU가 2년 연속 우승을 차지했다.

컴투스는 '서머너즈 워: 천공의 아레나(이하 서머너즈 워)' 세계 최강을 가리는 'SWC2025'의 아시아퍼시픽 컵을 올해 대회 최초로 대한민국 부산에서 진행했다고 20일 밝혔다.

경기는 5판 3선승 싱글 토너먼트로 진행됐으며, '서머너즈 워' e스포츠 공식 유튜브 채널과 트위치 채널에서 생중계됐다. 8강부터 풀 매치 박빙 승부가 이어졌으며, 접전 끝에 PU, KELIANBAO, TAKUZO10, ETOWARU가 4강에 진출했다.

컴투스 ‘SWC2025’ 아시아퍼시픽 컵 우승자 PU

이후 압도적 기량을 선보인 지난해 우승자 PU와 TAKUZO10가 결승 진출에 성공했다. 결승에서 만난 두 선수는 서로 한 세트씩 가져가며 치열한 명승부를 펼쳤으나, PU가 두 세트를 연속으로 승리하며 최종 우승을 차지, 2년 연속 아태 지역 최강자로 월드 파이널 챔피언에 진출하게 됐다.

PU, TAKUZO10를 비롯해 3·4위 전에서 ETOWARU를 꺾은 지난해 챔피언 KELIANBAO 등 상위 3인은 월드 파이널 진출 티켓과 함께 총 2만 달러(한화 약 2천850만원) 규모의 상금과 메달이 수여됐다.

'SWC2025'는 이번 아시아퍼시픽 컵을 끝으로 월드 파이널 출전 라인업을 모두 완성했다. 아시아, 아메리카, 유럽 등 세계 각지에서 선발된 총 12명의 선수들은 다음 달 1일 오후 9시(한국 시각 기준) 프랑스 파리에서 월드 챔피언의 영예를 걸고 대결을 펼칠 예정이다.