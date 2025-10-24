컴투스, 선유도공원서 생태 교란종 제거 봉사활동 진행

컴투스와 컴투스홀딩스는 도심 속 자연 생태계 보전을 위해 '선유도공원 생태 교란종 제거' 봉사활동을 진행했다고 24일 밝혔다.

서울 영등포구 선유도공원에서 진행된 이번 활동에는 컴투스·컴투스홀딩스 등 계열사 임직원과 가족으로 구성된 '컴투게더' 봉사단이 참여했으며, 사단법인 '좋은변화'와 사회적협동조합 '한강'이 함께했다.

참가자들은 선유도공원 생태 산책로 일대를 중심으로 생태 교란종인 가시박과 환삼덩굴을 집중 제거했다. 이들은 두 교란종의 번식 부위를 뿌리째 뽑아 분리 수거하고 뒤엉킨 줄기를 풀어내 토종 식생이 자랄 수 있는 생육 공간을 확보했다.

컴투스 선유도 공원 생태 교란종 제거 봉사활동.

이후 공원 곳곳을 돌며 쓰레기를 수거하는 플로깅을 진행했다. 참가자들은 일회용품, 담배꽁초, 비닐 조각 등 생활 쓰레기를 수거해 산책로와 수변 공간의 청결도를 높였다.

선유도공원은 옛 정수장을 재생해 조성한 국내 최초 환경재생 생태공원으로, 200여 종 이상의 식물이 자라고 있다. 컴투스는 이번 활동이 선유도공원 고유 식생 보호와 생물 서식 환경 개선에 기여했다고 설명했다. 회사는 지속 가능한 환경 보전을 위한 임직원 참여형 프로그램을 확대해 ESG 실천을 이어갈 계획이다.

활동에 참여한 한 직원은 "현장에 와보니 그동안 생태 교란종이 이렇게 많은지 몰랐다. 꾸준히 살피고 정리하는 게 꼭 필요하다고 느꼈다"며 "앞으로도 계속 관심을 갖고 참여하고 싶다"고 소감을 전했다.

한편 컴투스는 지역 어르신 치매 예방 교구 제작, 금천구 장애인 종합복지관 '컴투스 키친' 조성 및 쿠킹 클래스 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다.